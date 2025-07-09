PKK Lideri Abdullah Öcalan Videolu Mesaj Yayınladı

'Değerli yoldaşlar, komünist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı, yaşadıkları somut durumu sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekrardan da olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi sizlere karşı etik bir görev saymaktayım.

Bir, 27 Şubat 2025 tarihi barış ve Demokratik Toplum çaresini savunmaya devam etmekteyiz.

İki, sizlerin PKK'nin 12. Fesih Kongresi'yle bunu kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim.

Üç, gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı değerde ve takdire şayandır.

Dört, tüm bu yaşama gelişmeler sonunda tarihi bir dönüşüm sayılması gereken bir demokratik toplum manifestosu hazırladım.

Bu manifesto yaklaşık 50 yıllık Kürdistan Devrimi'nin Yolu manifestosunu başarıyla ikame edecek niteliktedir. Sadece Kürt tarihsel toplumu için değil bölgesel ve küresel toplum için de tarihsel toplumsal bir içerik taşıdığına inanmaktayım.

Tarihi manifesto geleneğinin başarılı bir örneğini teşkil ettiğinden kuşku duymamaktayım.

Beş, tüm bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir.

Altı, varılan aşama yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması yol alınması açısından kaçınılmazdır. Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miladını doldurma bu anlamdadır. Gerek aşırı tekrar ve aşılmaz olarak değerlendirilmiştir Bu temelde kapsamlı eleştiri özeleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre boşluk Barış ve Demokratik Toplum başlıklı program Demokratik Siyaset stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı önce sen ben kısırlığına düşmeden adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyetim görüyor ve güveniyorum. Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır. Benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin belli başlı olanları şunlardır:

Bir, herkesin üzerine düşeni yapması, barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür.

Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş. Bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir.

Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir.

İki, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyon için anlam ifade edecek. Gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını ilgili çevre ve kamuoyuyla açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır.Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır.

Yapılan silahlı mücadele aşamasında demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıt değil tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir.

Üç, Meclis'in çatısı altında bulunan DEM diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır.

Dört, bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgürlük alma durumuma gelince biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tarihidir.

Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor.

Süreçlere yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim.

Bu tartışmalar tüm ülke, bölge, küresel düzeyde bizleri demokratik modernite güçlerini yeni bir teorik program, strateji ve taktik evreye ulaştıracağına şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olunduğuna dair çok iyimser ve hazır olduğunu arzulu ve coşkulu olarak belirtirim.

Önümüzdeki döneme çağırır kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yoldaşlar, selam ve sevgiyle kalın'