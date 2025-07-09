Ameliyat Edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Cezaevinde Fenalaştı
Kanser tedavisi geçmişi olan ve cezaevinde ‘lenfoma’ şüphesiyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyatının ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti. Halk TV’de yer alan habere göre cezaevinde fenalaşan Çalık, yeniden hastaneye sevk edildi.
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Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi gördü.
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Çalık, cezaevinde fenalaştı. Yeniden hastaneye sevk edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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