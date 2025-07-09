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Ameliyat Edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Cezaevinde Fenalaştı

Ameliyat Edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Cezaevinde Fenalaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 13:35

Kanser tedavisi geçmişi olan ve cezaevinde ‘lenfoma’ şüphesiyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyatının ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti. Halk TV’de yer alan habere göre cezaevinde fenalaşan Çalık, yeniden hastaneye sevk edildi.

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Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi gördü.

Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi gördü.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklandı. Daha önce akut lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık, lenfoma şüphesiyle 4 Temmuz Cuma günü ameliyat oldu. Ameliyatının ardından Çalık, yeniden cezaevine gönderildi.

Çalık, cezaevinde fenalaştı. Yeniden hastaneye sevk edildi.

Çalık, cezaevinde fenalaştı. Yeniden hastaneye sevk edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde fenalaştığı öğrenildi. Habertürk muhabiri Ceylan Sever, X hesabından şunu paylaştı:

İBB soruşturmasından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın aniden hastaneye kaldırıldığı iddiası üzerine Avukatı Melih Koçhan, ‘Hiç bir bilgimiz yok sadece rahatsızlandığı bilgisi verildi’ dedi. Çalık dün hastaneden cezaevine gönderilmişti.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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