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Murat Çalık Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Murat Çalık Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 13:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan isimlerden birisi deBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oldu. Peki Murat Çalık kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

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Murat Çalık Kimdir?

Murat Çalık Kimdir?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğun biri olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Maçka'da okuyan Çalık, lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. Çalık, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 

Çalık 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı oldu. 2008-2014 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde görev alan Çalık, çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 

Çalık'ın Beylikdüzü'ne geçişi 1999 yılında oldu. 2014-2018 tarihlerinde dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alan Çalık, o dönem Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Çalık, bu gelişmenin ardından CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. Çalık, 190 bin 497 oyun 107 bin 307'sini aldı. Seçimlerde yüzde 56.53 oranında oy alan Çalık, rakibi AKP'li Mustafa Necati Işık'a yüzde 14.8 oy oranında fark attı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu'ndan alan Çalık, 2019-2024 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

Çalık, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.  2024 yılı seçimlerinde 212 bin 295 geçerli oyun 112 bin 163'ünü alan Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi. En yakın rakibi Mustafa Günaydın'a 41 bin 320 oy, yüzde 19.46 oy oranında fark attı.

Mehmet Murat Çalık Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Murat Çalık Neden Gözaltına Alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu 99 isim 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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