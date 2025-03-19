Murat Çalık Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Murat Çalık Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan isimlerden birisi deBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oldu. Peki Murat Çalık kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
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Murat Çalık Kimdir?
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Mehmet Murat Çalık Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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