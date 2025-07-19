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İki Kez Kanseri Yendi! Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Hastane Penceresinden Annesine El Salladığı Anlar

İki Kez Kanseri Yendi! Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Hastane Penceresinden Annesine El Salladığı Anlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 10:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki kez kanser atlatan Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle anjiyo olmuş ve ardından cezaevine tekrar gönderilmişti. Bu süreçte 21 kilo veren ve değerleri sınırda bulunan Çalık için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni hamle geldi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ATK’nin kararıyla yeniden hastaneye sevk edilen Murat Çalık’ın görüntüsü gündem oldu. Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Murat Çalık maskeli bir şekilde mahkumlar koğuşundan görüntülendi. Annesi Gülseren Çalık ise gece boyunca hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürdü. Çalık'ın annesine el salladığı o görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu.

Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonları sürecinde 23 Mart’ta tutuklandı. Geçmişte akut lösemi ve lenfoma hastalıklarını atlatan Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Çalık, 1999 yılında akut lösemi hastalığına yakalanarak yaklaşık 1 sene boyunca tedavi gördü. 2006 yılında ise lenfoma teşhisi konulan Çalık, bu hastalıklarının yeniden nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya. 

Boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 4 Temmuz’da ameliyata alınan Çalık, yeniden cezaevine gönderilmişti. Bu süreçte 21 kilo veren Çalık için Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun yeniden tetkik kararıyla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Murat Çalık, mahkumlar koğuşunda annesi ise hastane önünde.

Murat Çalık, mahkumlar koğuşunda annesi ise hastane önünde.

18 Temmuz akşamı yeniden hastaneye sevk edilen Murat Çalık'ın bir görüntüsü gündem oldu. Tele 1'de Ersin Eroğlu'na ait görüntülerde Çalık, hastanenin mahkumlar koğuşunun penceresinden görülürken annesi Gülseren Çalık ise gece boyunca hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürdü.

Kaynak

Murat Çalık'ın annesine el salladığı görülüyor.

Murat Çalık'ın annesine el salladığı görülüyor.

Bu görüntülere sosyal medyada binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı👇🏻

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'Yeter artık! Kimse sizden ayrıcalık istemiyor, cmk ilgili yasal düzenlemelere göre tutuklanması son derece isabetsiz olan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu göz önüne alındığında ayrı olarak bu yönüyle de tutuklu yargılanması “yasal duruma” ayrı bir aykırılık teşkil ediyor. Ne yapalım artık vicdanlara sesleniyoruz.

Sn. Mehmet Murat Çalık iki farklı kanser hastalığını yaşamış birisi, mevcut cezaevi koşulları sağlığını mahvediyor. Telafisi olmayacak durumu ortaya çıkarması da an meselesi. Açık açık yazarken utanıyorum ancak neyi bekliyorsunuz, kanser yazılması mı bekleniyor raporda. Bir an önce tahliye edin'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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