İki Kez Kanseri Yendi! Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Hastane Penceresinden Annesine El Salladığı Anlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki kez kanser atlatan Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle anjiyo olmuş ve ardından cezaevine tekrar gönderilmişti. Bu süreçte 21 kilo veren ve değerleri sınırda bulunan Çalık için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni hamle geldi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ATK’nin kararıyla yeniden hastaneye sevk edilen Murat Çalık’ın görüntüsü gündem oldu. Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Murat Çalık maskeli bir şekilde mahkumlar koğuşundan görüntülendi. Annesi Gülseren Çalık ise gece boyunca hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürdü. Çalık'ın annesine el salladığı o görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

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