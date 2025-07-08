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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Son Hali Görüntülendi

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Son Hali Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 21:24

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerdendi. Daha önce iki kez kanser tedavisi görmen Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşirken boynunda kitle tespit edildi ve lenfoma şüphesi doğdu. İzmir'de ameliyat edilen Çalık'ın cezaevine gönderilmeden önceki hali kameralara yansıdı.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çalık'ın ameliyat sonrası fotoğrafı paylaşıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çalık'ın ameliyat sonrası fotoğrafı paylaşıldı.

Bir hayli kilo kaybeden Murat Çalık'ın bu görüntüsü sosyal medyada da konuşuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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