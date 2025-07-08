Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tutuklandı
CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar tutuklandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de karara tepki gösterdi
Karalar'ı destekleyen Adanalılar kararı böyle karşıladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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