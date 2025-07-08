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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 20:36

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar tutuklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar tutuklandı.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Tutdere ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest kalırken Zeydan Karalar için tutuklama kararı çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de karara tepki gösterdi

Karalar'ı destekleyen Adanalılar kararı böyle karşıladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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