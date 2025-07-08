Rüşvet Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı. Başkan Yardımcısı Engin Tüter de tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüşvet görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın