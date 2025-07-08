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Rüşvet Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı

Rüşvet Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 17:30

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı. Başkan Yardımcısı Engin Tüter de tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

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Rüşvet görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

Rüşvet görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

7 Temmuz akşamı gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter tutuklandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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