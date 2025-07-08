Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Hakkında Karar Belli Oldu
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı alındı.
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Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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oyun alanını boşalt, sonra da kendini galip ilan et. tam ...... yapacağı is
23 yıldır yolsuzluğu sallamayıp tam da rakibi kendini geçince adalet savaşçısına (!) dönüşenler çok inandırıcı.
Reis bana da ev hapsi verdirsene ama maas islesin 😃