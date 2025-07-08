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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Hakkında Karar Belli Oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Hakkında Karar Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 15:54

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı alındı.

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Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi.

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi.

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. 

Muhittin Böcek tutuklanırken, Abdurrahman Tutdere, ve Zeydan Karalar’ın işlemlerine devam edildi. Şüphelilerin hakim karşısına çıkmasıyla birlikte soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmeler merak ediliyordu.

Soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tutuklama talep edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Karalar hakkında verilecek karar bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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morbusmentis

oyun alanını boşalt, sonra da kendini galip ilan et. tam ...... yapacağı is

Arwen

23 yıldır yolsuzluğu sallamayıp tam da rakibi kendini geçince adalet savaşçısına (!) dönüşenler çok inandırıcı.

Romeo

Reis bana da ev hapsi verdirsene ama maas islesin 😃