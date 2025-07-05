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Abdurrahman Tutdere Kimdir? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?

Abdurrahman Tutdere Kimdir? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 09:49

5 Temmuz 2025 tarihinde Adıyaman, Adana, Antalya başkanları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Abdurrahman Tutdere'nin kim olduğu merak ediliyor.. Peki Abdurrahman Tutdere Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

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Abdurrahman Tutdere kimdir, kaç yaşında, nereli?

Abdurrahman Tutdere kimdir, kaç yaşında, nereli?

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman’ın Bağlıca köyünde dünyaya geldi. Hukuk eğitimini Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, 2001 yılından itibaren serbest avukat olarak meslek hayatına adım attı. Aynı zamanda uzman arabuluculuk yaptı. Meslek yaşamında Adıyaman Barosu yönetiminde ve Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu’nda çeşitli görevler üstlendi.

Siyasi kariyerine 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Yıllar içinde İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca partinin birçok il ve ilçe kurultayında delege olarak yer aldı.

2018 yılında CHP’den Adıyaman milletvekili seçilen Tutdere, bu dönemde TBMM Katip Üyeliği yaptı. 2023 seçimlerinde de yeniden milletvekili olarak Meclis’e girdi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak yarıştı. Seçimlerde oyların yüzde 49,74’ünü alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Bu sonuçla birlikte, 1989'dan bu yana Adıyaman’da seçilen ilk sosyal demokrat belediye başkanı oldu. 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Abdurrahman Tutdere kaç yaşında?

Abdurrahman Tutdere, 49 yaşında.

Abdurrahman Tutdere nereli?

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Bağlıcalıdır.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?

Abdurrahman Tutdere yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği ve Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kayhan gözaltına alındı.

Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındığını bu paylaşımla duyurdu:

Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındığını bu paylaşımla duyurdu:
twitter.com

'Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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