Abdurrahman Tutdere Kimdir? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?
5 Temmuz 2025 tarihinde Adıyaman, Adana, Antalya başkanları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Abdurrahman Tutdere'nin kim olduğu merak ediliyor.. Peki Abdurrahman Tutdere Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
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Abdurrahman Tutdere kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Neden Gözaltına Alındı?
Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındığını bu paylaşımla duyurdu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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