Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla tutuklu olan, ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıkların ve soruşturmada tutuklu diğer şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, bazı belediye başkanları hakkında iddialar gündeme geldi.

İddialara göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyeden iş alan şirket yöneticilerinden usulsüz maddi taleplerde bulunduğu ve bu kişileri, dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger aracılığıyla ödeme yapmaya yönlendirdiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Karalar ve Zenger gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı. Tutdere’nin belediye ile çalışan bazı şirketlerden menfaat istediği ve bu ödemelerin Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a yapılması için yönlendirme yaptığı iddia edildi. Kayhan’ın farklı tarihlerde para aldığına yönelik ifadelerin ardından, Tutdere ve Kayhan da gözaltına alındı.