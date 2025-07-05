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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 08:51

CHP'li belediyelere operasyonda flaş gelişme:  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Göcek için ise gözaltı kararı verildi. Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

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CHP’li belediyelere operasyon Adana, Adıyaman, Antalya’ya sıçradı.

CHP’li belediyelere operasyon Adana, Adıyaman, Antalya’ya sıçradı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla tutuklu olan, ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıkların ve soruşturmada tutuklu diğer şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, bazı belediye başkanları hakkında iddialar gündeme geldi. 

İddialara göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyeden iş alan şirket yöneticilerinden usulsüz maddi taleplerde bulunduğu ve bu kişileri, dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger aracılığıyla ödeme yapmaya yönlendirdiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Karalar ve Zenger gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı. Tutdere’nin belediye ile çalışan bazı şirketlerden menfaat istediği ve bu ödemelerin Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a yapılması için yönlendirme yaptığı iddia edildi. Kayhan’ın farklı tarihlerde para aldığına yönelik ifadelerin ardından, Tutdere ve Kayhan da gözaltına alındı.

Zeydan Karalar'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu👇🏻

Zeydan Karalar şunları dedi:

Zeydan Karalar şunları dedi:

'Sevgili kardeşlerim bugün Gebze'deyim. Ablamdayım. Beni almaya geldiler. Benim dünya bilir ki parayla pulla rüşvetle işim yok. Bu bir süreç. Bununla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapandan hesap soracaktır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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