Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında
CHP'li belediyelere operasyonda flaş gelişme: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Göcek için ise gözaltı kararı verildi. Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’li belediyelere operasyon Adana, Adıyaman, Antalya’ya sıçradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeydan Karalar şunları dedi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın