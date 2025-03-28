Zeydan Karalar Kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri ve Hayatı
Zeydan Karalar Kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri ve Hayatı
Siyaset gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili seçildi. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek olan Karalar'ın kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Ne işle meşgul?
İşte, detaylar...
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Zeydan Karalar Kimdir?
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Zeydan Karalar'ın Mesleği Nedir? Ne İş Yapıyor?
Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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