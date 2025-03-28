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Zeydan Karalar Kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Zeydan Karalar Kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 19:55

Siyaset gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili seçildi. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek olan Karalar'ın kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Ne işle meşgul?

İşte, detaylar...

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Zeydan Karalar Kimdir?

Zeydan Karalar Kimdir?

Zeydan Karalar, 1 Ocak 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. On çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olan Karalar, 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.  

Zeydan Karalar, 1982 yılında Nuray Karalar ile dünyaevine girdi. Karalar çiftinin bir kız, iki de erkek çocukları dünyaya geldi.

Zeydan Karalar'ın Mesleği Nedir? Ne İş Yapıyor?

Zeydan Karalar'ın Mesleği Nedir? Ne İş Yapıyor?

Zeydan Karalar, üniversite eğitiminin hemen ardından kariyer hayatına atıldı. 1981 yılında henüz 23 yaşındayken Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı ünvanını elde etti. Daha sonra 2 yıl süreyle bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

Karalar, 1979 yılında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi oldu. Burada 1985 yılına kadar çalıştı. Ardından AEG ETİ Endüstri A.Ş.'de müşteri hizmetleri yöneticisi olarak görev aldı ve burada 1991 yılına kadar çalıştı.

1996 yılına kadar ise Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu tarihten 2007 yılına kadar Okan Tekstil A.Ş.'de görev alan ve Genel Müdürlük yapan Zeydan Karalar, firmanın Kazakistan'daki fabrikasında çalıştı. 2005 yılında A-TEKS Mühendislik şirketini ve 2008 yılında da Başkent Pres'i kurdu.

Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri

Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri

Zeydan Karalar, siyaset sahnesindeki yerini ise 1977 yılında aldı. Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu, aynı süreçte CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerini 1980 yılına dek sürdürdü.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlığı’na atandı, 3 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. 2014 yerel seçimlerinde Seyhan Belediye Başkanı, 2019 seçimlerinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerdeyse ikinci kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 28 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçimiyle göreve başladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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