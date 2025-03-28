Zeydan Karalar Kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar'ın Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Zeydan Karalar, üniversite eğitiminin hemen ardından kariyer hayatına atıldı. 1981 yılında henüz 23 yaşındayken Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı ünvanını elde etti. Daha sonra 2 yıl süreyle bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

Karalar, 1979 yılında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi oldu. Burada 1985 yılına kadar çalıştı. Ardından AEG ETİ Endüstri A.Ş.'de müşteri hizmetleri yöneticisi olarak görev aldı ve burada 1991 yılına kadar çalıştı.

1996 yılına kadar ise Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu tarihten 2007 yılına kadar Okan Tekstil A.Ş.'de görev alan ve Genel Müdürlük yapan Zeydan Karalar, firmanın Kazakistan'daki fabrikasında çalıştı. 2005 yılında A-TEKS Mühendislik şirketini ve 2008 yılında da Başkent Pres'i kurdu.