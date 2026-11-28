Bu hava burcu neredeyse her zaman sıkılıyor. Detayların ve iletişimin gezegeni Merkür'ün yönettiği İkizler, grup sohbetinde tarih ve etkinlik önerileri sıralıyor, kimin ne zaman müsait olduğunu öğrenince de planı netleştiriyor.

Cumartesi sabahı erkenden gelen mesaj da büyük ihtimalle ondan. Hafta sonu ne yapacağınızı bilmiyorsanız birkaç saniye bekleyin; İkizler sizi semt pazarına çağıran mesajı yazmaya çoktan başlamıştır.