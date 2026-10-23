Arkadaşını Beklemeden Valizini Toplayan Burçlar Belli Oldu

Astrologların ortak görüşüne göre dünyayı tek başına dolaşmaya en yatkın burç Yay. Genişlemenin gezegeni sayılan Jüpiter'in yönettiği bu burç, arkadaşlarının izin günlerini kollamak yerine rezervasyonu kendisi yapmayı tercih ediyor. Verilere göre tek başına seyahat eden kadınlar arasında en kalabalık grup da Yay burcu kadınlar.

Bir hafta sonu aklına esip Kapadokya'ya, ertesi ay vizesiz Balkan şehirlerine giden o arkadaşınız büyük ihtimalle bir Yay.