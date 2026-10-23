Arkadaşını Beklemeden Valizini Toplayan Burçlar Belli Oldu
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Kimi tatil planını arkadaş grubunun izin günlerine göre yapar, kimi de biletini alıp tek başına yola çıkar. Seyahat platformlarının rezervasyon verileri, ikinci gruptakilerin burçlarına göre ilginç bir dağılım gösterdi. Listenin zirvesindeki burç pek kimseyi şaşırtmayacak ama ardından gelenler için aynı şeyi söylemek zor.
Kaynak: Trip Jaunt
Yay burcu: Kimseyi beklemeden biletini alan burç
Kova burcu: Tek kişilik rezervasyonda kimse onu geçemiyor
Yengeç burcu: Evine düşkün ama dünya genelinde zirvede
Aslan burcu: Yalnız yola çıkanlar listesinde Yengeç'le başa baş
Terazi burcu: Rotası İspanya, İtalya ve Tayland
İkizler burcu: Yalnız seyahat eden erkeklerin çoğu bu burçtan
Başak burcu: Tek başına gezenlerin en genci
Akrep burcu: Yalnız yolculuk onun için bir ihtiyaç
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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