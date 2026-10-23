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Arkadaşını Beklemeden Valizini Toplayan Burçlar Belli Oldu

Arkadaşını Beklemeden Valizini Toplayan Burçlar Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 09:04
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Kimi tatil planını arkadaş grubunun izin günlerine göre yapar, kimi de biletini alıp tek başına yola çıkar. Seyahat platformlarının rezervasyon verileri, ikinci gruptakilerin burçlarına göre ilginç bir dağılım gösterdi. Listenin zirvesindeki burç pek kimseyi şaşırtmayacak ama ardından gelenler için aynı şeyi söylemek zor.

Kaynak: Trip Jaunt

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Yay burcu: Kimseyi beklemeden biletini alan burç

Yay burcu: Kimseyi beklemeden biletini alan burç

Astrologların ortak görüşüne göre dünyayı tek başına dolaşmaya en yatkın burç Yay. Genişlemenin gezegeni sayılan Jüpiter'in yönettiği bu burç, arkadaşlarının izin günlerini kollamak yerine rezervasyonu kendisi yapmayı tercih ediyor. Verilere göre tek başına seyahat eden kadınlar arasında en kalabalık grup da Yay burcu kadınlar.

Bir hafta sonu aklına esip Kapadokya'ya, ertesi ay vizesiz Balkan şehirlerine giden o arkadaşınız büyük ihtimalle bir Yay.

Kova burcu: Tek kişilik rezervasyonda kimse onu geçemiyor

Kova burcu: Tek kişilik rezervasyonda kimse onu geçemiyor

Bir uçuş platformunun verilerine göre tek kişilik rezervasyon yapmada Kova burcu açık ara önde. Hazır tur programları yerine kendi rotasını çizen, kimsenin aklına gelmeyen kasabaları listeye ekleyen bir gezgin bu. Herkes Bodrum'a akın ederken o Mardin'in taş sokaklarında ya da Karadeniz'de sisli bir yaylada olabilir.

Kova, Terazi ile birlikte tatilini en erken planlayan burçlardan biri. Tek başına yolculuk denince akla gelen bir diğer burç da Balık; hayalperest yapısıyla o da yalnız seyahatten keyif alanlar arasında gösteriliyor.

Yengeç burcu: Evine düşkün ama dünya genelinde zirvede

Yengeç burcu: Evine düşkün ama dünya genelinde zirvede

Evine ve ailesine bağlılığıyla bilinen Yengeç'in bu listenin üst sıralarında olması ilk bakışta şaşırtıcı. Ancak bir macera turu şirketinin verilerine göre dünya genelinde en çok tek kişilik rezervasyonu Yengeç ve Aslan burçları yapıyor.

Tek başına yola çıkan Yengeçler arasında 18 yaşından otuzlu yaşlara kadar olan gençlerin oranı da en yüksek seviyede. Afrika turlarını en çok seçen burç da Yengeç; Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak rotalar da listesinde yer alıyor.

Aslan burcu: Yalnız yola çıkanlar listesinde Yengeç'le başa baş

Aslan burcu: Yalnız yola çıkanlar listesinde Yengeç'le başa baş

Aynı verilerde Aslan burcu, tek başına yola çıkanlar arasında zirveyi Yengeç'le paylaşıyor. Grubun dümenini tutmaya alışkın bu burç, yalnız seyahatte de kontrolü elinde tutmanın tadını çıkarıyor: Nerede yemek yiyeceğine, gün batımını hangi sahilde izleyeceğine kimseye danışmadan karar veriyor.

Kaş'ta küçük bir pansiyon ya da Bozcaada'da bir sahil kahvesi, Aslan'ın kendine ayırdığı tatil için biçilmiş kaftan.

Terazi burcu: Rotası İspanya, İtalya ve Tayland

Terazi burcu: Rotası İspanya, İtalya ve Tayland

ABD'de yapılan tek kişilik rezervasyonlarda en üst sırada Terazi burcu yer alıyor. Bu burcun yalnız gezginleri en çok İspanya, İtalya ve Tayland'ı seçiyor. Uyuma ve estetiğe düşkün Terazi, Kova gibi tatilini aylar öncesinden planlamayı seviyor.

Yani bir Terazi bahar için Roma bileti aldığını söylüyorsa, bunu büyük ihtimalle kış gelmeden halletmiştir.

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İkizler burcu: Yalnız seyahat eden erkeklerin çoğu bu burçtan

İkizler burcu: Yalnız seyahat eden erkeklerin çoğu bu burçtan

Tek başına seyahat eden erkekler arasında en kalabalık grup İkizler burcu. Meraklı ve konuşkan yapısıyla bilinen İkizler için yalnız yolculuk, yeni insanlarla tanışmanın en kısa yolu.

Bir araştırmaya göre tek başına yola çıkanların yaklaşık yüzde 71'i yolda yeni insanlarla tanışmak istiyor. Hostelin ortak mutfağında beş dakikada üç kişiyle arkadaş olan İkizler, bu çoğunluğun en doğal temsilcisi gibi.

Başak burcu: Tek başına gezenlerin en genci

Başak burcu: Tek başına gezenlerin en genci

Tek başına seyahat edenler arasında yaş ortalaması en düşük burç Başak. Planlamayı aracıya bırakmayan Başaklar, uçuşu da konaklamayı da doğrudan kendileri ayarlıyor. Gittikleri yerde otel yerine yerel bir evde kalmayı seçenlerin oranı da en çok bu burçta.

Safranbolu'da bir konak odası ya da Şirince'de bir köy evi, Başak'ın tatil listesinin başında olabilir.

Akrep burcu: Yalnız yolculuk onun için bir ihtiyaç

Akrep burcu: Yalnız yolculuk onun için bir ihtiyaç

Tek başına seyahat edenler içinde yaş ortalaması en yüksek burç Akrep. Müzeleri, deniz manzarasını ve bir şehri acele etmeden keşfetmeyi seven Akrep için yalnız yolculuk bir tercihten çok ruhsal bir ihtiyaç. Yine de kalabalıktan kaçan biri değil; gerektiğinde grubun içinde de rahat ediyor.

Verilerin gösterdiği bir şey daha var: Tek başına yola çıkma isteği hiçbir burcun tekelinde değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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