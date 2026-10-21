En Şüpheci 4 Burç: Kuşkulanmadıkları Hiçbir Şey Yok!

Başak burcu dinlerken aslında not alır. Anlatılan hikayede tarih bir yerde kayıyorsa, rakam bir öncekinden farklıysa ya da bir detay yerine oturmuyorsa bunu ilk fark eden o olur. Ne kadar tatlı anlatılırsa anlatılsın, mantık süzgecinden geçmeyen hiçbir şeye tam olarak inanmaz.

Ona 'Bana güven' demek yetmez, neden güvenmesi gerektiğini göstermeniz gerekir. Çevresindekiler bazen bu titizliği fazla bulsa da işler karıştığında herkesin danıştığı kişi yine Başak olur. Çünkü o, ayrıntıları kaçırmayan dikkatini sevdiklerini korumak için kullanır.