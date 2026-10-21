En Şüpheci 4 Burç: Kuşkulanmadıkları Hiçbir Şey Yok!
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“Bu kadar iyi olamaz, kesin bir iş var!” diyen bir tanıdığınız mutlaka vardır. Siz daha teklifin heyecanını yaşarken o çoktan işin içinde bir bit yeniği aramaya başlamıştır. Söylenen her şeye inanmaz, duyduklarını hemen kabul etmez. En cazip tekliflerde bile önce bir durup düşünür, anlatılanların arkasında ne olduğunu anlamaya çalışır. Tam da bu yüzden onları kandırmak gerçekten zordur. Çünkü onlar söylenenlerden çok ayrıntılara dikkat eder, tutarsızlıkları kolayca fark eder ve karşılarındaki kişiye hemen güvenmez.
İşte kolay kolay kimseye inanmayan, en şüpheci 4 burç!
Başak
Oğlak
Akrep
Kova
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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