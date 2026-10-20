En Kinci 4 Burç: Unuttuklarını Sanmayın, Her Şey Akıllarında!
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Pek çoğumuz kırıldığında birkaç gün içinde her şeyi unutup sayfayı çeviriyoruz. Ama bazı burçlar için durum hiç de öyle değil! Onlar affedebilir, gülümseyebilir, hatta hiçbir şey olmamış gibi davranabilir... Lakin unutmaları neredeyse imkansızdır. Aslında bu kinlerinin altında çoğu zaman derin bir sadakat ve kırılmış bir güven yatar. Çünkü onlar ne kadar çok severse, kırıldıklarında o kadar uzun hatırlar.
İşte en kinci o 4 burç!
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Akrep
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Oğlak
Koç
Aslan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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