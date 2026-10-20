Listenin zirvesinde elbette Akrep var! Duygularını derinlerde yaşayan Akrep, birine güvendiğinde bunu tüm kalbiyle yapıyor. Bu güven bir kez sarsıldığında ise o anı hafızasının en derin köşesine kazıyor. Yıllar geçse bile kimin ne dediğini, ne zaman dediğini tek tek hatırlıyor.

Ama Akrep'in kini sessizdir. Kavga çıkarmaz, sitem etmez. Sadece mesafesini koyar. Bir zamanlar sizin için kapısını sonuna kadar açan Akrep'in o kapıyı yeniden aralaması ise neredeyse imkansızdır!