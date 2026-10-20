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En Kinci 4 Burç: Unuttuklarını Sanmayın, Her Şey Akıllarında!

En Kinci 4 Burç: Unuttuklarını Sanmayın, Her Şey Akıllarında!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 23:01
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Pek çoğumuz kırıldığında birkaç gün içinde her şeyi unutup sayfayı çeviriyoruz. Ama bazı burçlar için durum hiç de öyle değil! Onlar affedebilir, gülümseyebilir, hatta hiçbir şey olmamış gibi davranabilir... Lakin unutmaları neredeyse imkansızdır. Aslında bu kinlerinin altında çoğu zaman derin bir sadakat ve kırılmış bir güven yatar. Çünkü onlar ne kadar çok severse, kırıldıklarında o kadar uzun hatırlar. 

İşte en kinci o 4 burç!

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Akrep

Akrep

Listenin zirvesinde elbette Akrep var! Duygularını derinlerde yaşayan Akrep, birine güvendiğinde bunu tüm kalbiyle yapıyor. Bu güven bir kez sarsıldığında ise o anı hafızasının en derin köşesine kazıyor. Yıllar geçse bile kimin ne dediğini, ne zaman dediğini tek tek hatırlıyor.

Ama Akrep'in kini sessizdir. Kavga çıkarmaz, sitem etmez. Sadece mesafesini koyar. Bir zamanlar sizin için kapısını sonuna kadar açan Akrep'in o kapıyı yeniden aralaması ise neredeyse imkansızdır!

Oğlak

Oğlak

Oğlak duygularını pek dışa vurmaz ama her şeyi not eder. Sabırlı, ciddi ve hesaplı yapısıyla kendisine yapılan bir haksızlığı asla öfkeyle karşılamaz. Bunun yerine sakin kalır ve o kişiye karşı tutumunu sessizce değiştirir.

Zira bir Oğlak burcu için güven bir yatırımdır! Elbette bu yatırım boşa çıktığında hesabı kapatmakta tereddüt etmez. Aradan aylar geçse bile o kişiyle olan ilişkisini asla eskisi gibi sürdürmez. Çünkü sözüne ve emeğine verdiği değer çok büyüktür.

Koç

Koç

Koç'un listede olması sizi şaşırtabilir. Evet, Koç ani parlar ve çabuk söner; tartışmanın ertesi günü her şeyi unutmuş gibi görünür. Ama mesele gururuna dokunmaksa işler değişir! Haksızlığa uğradığını hissettiği anları kolay kolay aklından çıkarmaz.

Dürüstlüğü her şeyin önünde tutan Koç, kendisine yalan söylendiğini ya da arkasından iş çevrildiğini öğrendiğinde bunu affetse bile hafızasının bir köşesinde saklar. Bir dahaki tartışmada o konunun yeniden açılması da bu yüzden hiç şaşırtıcı değil!

Aslan

Aslan

Cömert, sıcakkanlı ve koruyucu Aslan, sevdikleri için her şeyi yapar. Yaptığı tüm fedakarlığın yanında, kendisine gösterilmeyen değeri de çok iyi fark eder. Gururu kırıldığında ya da emekleri görmezden gelindiğinde, bunu kalbinin en derinine yazar.

Aslan affetmeyi bilir ama aynı hatanın tekrarlanmasına asla izin vermez. Kendisini küçümseyen birine bir kez daha aynı sıcaklıkla yaklaşması zordur. Çünkü onun için saygı her şeyden önce gelir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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