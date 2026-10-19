Daha İlk Günden Fazla Bağlanan 4 Burç
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Bazı insanlar birini tanımak için aylarca bekler, bazılarıysa daha ilk sohbette kalbinin bir köşesini ona ayırır. İlk buluşmanın ardından mesajlaşmayı hemen alışkanlık haline getiren, karşısındakini kısa sürede hayatının merkezine yerleştiren bu kişiler için duygular hiç de yavaş ilerlemez.
Astrolojiye göre bu hızlı bağlanma hali, bazı burçların doğasında var. Sevgiyi derinden hisseden, güven duyduğu anda tüm kalbiyle açılan bu burçlar için bir bağ kurmak bazen tek bir bakış kadar kolay. İşte daha ilk günden fazla bağlanan o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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