Burcunuza Göre Hangi Kristali Taşımalısınız? İşte 12 Burcun Şans Kristalleri

Kristaller yüzyıllardır tılsım, süs ve uğur olarak taşınıyor. Astroloji meraklıları için ise her burcun kişiliğiyle özdeşleşen, onun güçlü yanlarını simgeleyen özel taşlar var. Ateşli Koç için enerjisini temsil eden bir taş, hayalperest Balık için ise sakinliği simgeleyen bir kristal öneriliyor. Kristallerin sağlık üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi bulunmadığını hatırlatmalıyız. Ama doğru niyetle birleşen küçük sembolleri üzerinizde taşımak size şans getirebilir.

İşte burcunuza göre yanınızdan ayırmamanız gereken taşlar!

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