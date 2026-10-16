Burcunuza Göre Hangi Kristali Taşımalısınız? İşte 12 Burcun Şans Kristalleri
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Kristaller yüzyıllardır tılsım, süs ve uğur olarak taşınıyor. Astroloji meraklıları için ise her burcun kişiliğiyle özdeşleşen, onun güçlü yanlarını simgeleyen özel taşlar var. Ateşli Koç için enerjisini temsil eden bir taş, hayalperest Balık için ise sakinliği simgeleyen bir kristal öneriliyor. Kristallerin sağlık üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi bulunmadığını hatırlatmalıyız. Ama doğru niyetle birleşen küçük sembolleri üzerinizde taşımak size şans getirebilir.
İşte burcunuza göre yanınızdan ayırmamanız gereken taşlar!
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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