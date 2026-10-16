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Burcunuza Göre Hangi Kristali Taşımalısınız? İşte 12 Burcun Şans Kristalleri

Burcunuza Göre Hangi Kristali Taşımalısınız? İşte 12 Burcun Şans Kristalleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:46
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Kristaller yüzyıllardır tılsım, süs ve uğur olarak taşınıyor. Astroloji meraklıları için ise her burcun kişiliğiyle özdeşleşen, onun güçlü yanlarını simgeleyen özel taşlar var. Ateşli Koç için enerjisini temsil eden bir taş, hayalperest Balık için ise sakinliği simgeleyen bir kristal öneriliyor. Kristallerin sağlık üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi bulunmadığını hatırlatmalıyız. Ama doğru niyetle birleşen küçük sembolleri üzerinizde taşımak size şans getirebilir. 

İşte burcunuza göre yanınızdan ayırmamanız gereken taşlar! 

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Koç

Koç

Taşları: Karnelyan, Kaplan Gözü, Siyah Turmalin

Enerjisi hiç bitmeyen Koç için önerilen taşlar, bu ateşli tutkuyu doğru yöne kanalize etmeyi simgeliyor. Turuncu tonlarıyla karnelyan Koç'un hareketliliğini, kaplan gözü odaklanmayı temsil ediyor. Siyah turmalin ise sabırsızlığı ve tükenmişliği dengeleyen bir topraklanma taşı olarak görülüyor.

Boğa

Boğa

Taşları: Pembe Kuvars, Yeşil Aventurin, Malakit

Venüs'ün yönettiği Boğa'nın taşları sevgi, bolluk ve büyümeyle ilişkilendiriliyor. Pembe kuvars aşkı ve öz değeri, yeşil aventurin şansı simgeliyor. Malakit ise Boğa'nın bilinen inatçılığını yumuşatan, değişime kapı aralayan taş olarak öne çıkıyor.

İkizler

İkizler

Taşları: Sitrin, Amazonit, Şeffaf Kuvars

Fikirden fikre koşan İkizler için önerilen taşlar parlak bir enerji ve net bir iletişimle bağdaştırılıyor. Güneş sarısı sitrin neşeyi, amazonit açık ve dürüst iletişimi temsil ediyor. Şeffaf kuvars ise İkizler'in hızlı zihnine odak ve berraklık kazandıran taş olarak anılıyor.

Yengeç

Yengeç

Taşları: Ay Taşı, Pembe Kuvars, Selenit

Ay'ın yönettiği Yengeç için ay taşı adeta biçilmiş kaftan; sezgiyi ve duygusal dengeyi simgeliyor. Pembe kuvars, başkalarına sevgisini cömertçe veren Yengeç'e bu sevgiyi kendine de göstermeyi hatırlatıyor. Beyaz ve ışıltılı selenit ise çevreden alınan ağır duyguları arındırmanın sembolü olarak görülüyor.

Aslan

Aslan

Taşları: Sitrin, Kaplan Gözü, Pirit

Güneş'in yönettiği Aslan'ın taşları da tıpkı kendisi gibi ışıltılı. Sitrin öz güveni ve bolluğu, kaplan gözü cesareti simgeliyor. Altın parıltısıyla dikkat çeken pirit ise iradeyi temsil ediyor ve Aslan'ın kendine olan inancının sarsıldığı anlarda ona eşlik eden taş olarak öneriliyor.

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Başak

Başak

Taşları: Ametist, Amazonit, Yeşil Aventurin

Her ayrıntıyı düşünen Başak için önerilen taşlar zihni sakinleştirmeyle ilişkilendiriliyor. Mor tonlarıyla ametist aşırı düşünmeyi, amazonit ise öz eleştiriyi yumuşatmayı simgeliyor. Yeşil aventurin de Başak'a mükemmeliyetçiliği biraz bırakıp anın tadını çıkarmayı hatırlatan taş olarak görülüyor.

Terazi

Terazi

Taşları: Pembe Kuvars, Lapis Lazuli, Sitrin

Uyumun burcu Terazi için pembe kuvars ilişkilerdeki dengeyi ve sevgiyi simgeliyor. Derin mavi rengiyle lapis lazuli doğruluk ve berraklıkla ilişkilendiriliyor. Kararsızlığıyla bilinen Terazi'ye ise sitrin, kendi kararlarının arkasında güvenle durmayı hatırlatan taş olarak öneriliyor.

Akrep

Akrep

Taşları: Ametist, Malakit, Şeffaf Kuvars

Duyguları derin ve yoğun yaşayan Akrep'in taşları sezgi ve dönüşümle bağdaştırılıyor. Ametist güçlü sezgileri, malakit ise dönüşümü simgeliyor. Şeffaf kuvars da Akrep'e yoğun anlarında berraklık kazandıran ve eskiyi geride bırakmayı hatırlatan taş olarak görülüyor.

Yay

Yay

Taşları: Ametist, Sitrin, Karnelyan

Maceracı ve özgür ruhlu Yay için önerilen taşlar bilgelik ve iyimserlikle ilişkilendiriliyor. Ametist yolculuklarındaki iç bilgeliği, sitrin ise Yay'ın bitmeyen iyimserliğini simgeliyor. Karnelyan de yeni hedeflere koşarken ihtiyaç duyduğu motivasyonu temsil ediyor.

Oğlak

Oğlak

Taşları: Kaplan Gözü, Siyah Turmalin, Pembe Kuvars

Hedefine kilitlenen Oğlak için kaplan gözü kararlılığı ve odaklanmayı simgeliyor. Siyah turmalin baskı altında sakin kalmayı temsil ediyor. Pembe kuvars ise çok çalışan Oğlak'a kendine karşı şefkatli olmayı ve dinlenmeyi hatırlatan taş olarak öneriliyor.

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Kova

Kova

Taşları: Ametist, Amazonit, Şeffaf Kuvars

Vizyoner Kova için ametist sakinliği ve sezgiyi simgeliyor. Amazonit, kendi doğrusunu söylemekten çekinmeyen Kova'nın cesur sesini temsil ediyor. Şeffaf kuvars ise onun sıra dışı fikirlerini somut adımlara dönüştürmeyi hatırlatan taş olarak görülüyor.

Balık

Balık

Taşları: Ametist, Ay Taşı

Hayal dünyası zengin Balık için önerilen taşlar ruhsal huzur ve sezgiyle ilişkilendiriliyor. Ametist sakinliği ve dinginliği, ay taşı ise Balık'ın güçlü sezgilerini ve rüyalarını simgeliyor. Çevresindeki her duyguyu üzerine alan Balık'a ayaklarını yere basmayı hatırlatan taşlar olarak öneriliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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