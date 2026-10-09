Burcunuza Göre Hangi Büyüye Sahip Olurdunuz? Zamanı Durdurmadan Nekromansiye, 12 Burcun Büyüsü
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Bir sabah uyandığınızı ve tek bir büyü yapabilecek güce sahip olduğunuzu hayal edin! Peki hangisini seçerdiniz? Zamanı durdurmayı mı, birinin aklından geçenleri okumayı mı, yoksa bir anda dünyanın öbür ucuna ışınlanmayı mı? Astrolojiye göre her burcun doğasında saklı bir güç var ve bu güç biraz da büyüye benziyor. Acaba burçlar birer büyü olsaydı hangisi olurdu?
İşte 12 burcun büyü karşılıkları!
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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