Burcunuza Göre Hangi Büyüye Sahip Olurdunuz? Zamanı Durdurmadan Nekromansiye, 12 Burcun Büyüsü

Koç bir büyü olsaydı kesinlikle ateş topu olurdu. Hızlı, ani ve etkili! Düşünmeden önce harekete geçer, bir hedef belirlediğinde ona doğru tüm gücüyle fırlar. Önüne çıkan engelleri pek umursamaz.

Bu büyünün gücü aynı zamanda en büyük riski. Koç'un ateşi bazen etrafı ısıtır, bazen de istemeden bir şeyleri yakabilir. Yine de cesaretine kimse itiraz edemez.

Unutmayın: Kıvılcım küçük görünür ama karanlığı ilk o deler.