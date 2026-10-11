Psikologlara Göre Tek Başına Sinemaya Gitmeyi Sevenlerin 5 Ortak Özelliği
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Toplumda genellikle bir başkasıyla yapılması beklenen sinemaya gitme eylemi, tek başına gerçekleştirildiğinde çoğunlukla utangaçlık, yalnızlık ya da sosyalleşecek birinin olmamasıyla bağdaştırılıyor. Ancak psikoloji bilimi ve son araştırmalar, durumun sanılanın aksine oldukça farklı ve pozitif bir tabloya dayandığını gösteriyor. Kendi isteğiyle yalnız vakit geçirmek, sosyal bağların zayıf olduğu anlamına gelmediği gibi, kişiye özel bir özgürlük alanı sunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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