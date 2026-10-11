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Psikologlara Göre Tek Başına Sinemaya Gitmeyi Sevenlerin 5 Ortak Özelliği

Psikologlara Göre Tek Başına Sinemaya Gitmeyi Sevenlerin 5 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:35
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Toplumda genellikle bir başkasıyla yapılması beklenen sinemaya gitme eylemi, tek başına gerçekleştirildiğinde çoğunlukla utangaçlık, yalnızlık ya da sosyalleşecek birinin olmamasıyla bağdaştırılıyor. Ancak psikoloji bilimi ve son araştırmalar, durumun sanılanın aksine oldukça farklı ve pozitif bir tabloya dayandığını gösteriyor. Kendi isteğiyle yalnız vakit geçirmek, sosyal bağların zayıf olduğu anlamına gelmediği gibi, kişiye özel bir özgürlük alanı sunuyor.

İşte detaylar...

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Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor?

Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor?

  • Daha Az Stres ve Yüksek Özerklik: Scientific Reports dergisinde yayımlanan ve 178 yetişkinin 21 gün boyunca takip edildiği bir araştırmada, katılımcıların yalnız vakit geçirdikleri günlerde daha az stres yaşadıkları ve daha yüksek bir özerklik hissi geliştirdikleri tespit edildi. Yalnızlık tercihi gönüllü olduğunda, olumsuz duygusal etkilerin neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü.

  • Tam Odaklanma ve Zihinsel Dinlenme: University College London (UCL) Deneysel Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir deneyde, iki saatlik bir film boyunca izleyicilerin biyometrik verileri incelendi. UCL Bilişsel Psikoloji Profesörü Joseph Devlin, sinema salonunun dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış özel bir ortam sunduğunu ve izleyiciye tamamen hikayeye odaklanma şansı verdiğini vurguladı.

Tek Başına Sinemaya Gidenlerin Öne Çıkan 5 Erdemi

Tek Başına Sinemaya Gidenlerin Öne Çıkan 5 Erdemi

Her bireyin kişiliği farklı olsa da, sinemaya tek başına gitmeyi tercih eden insanların öne çıkan 5 temel erdemi şu şekilde sıralanıyor:

  • Özerklik: Başkalarının programına bağımlı kalmadan karar alabilme ve kendi zamanını özgürce yönetebilme yetisi.

  • Yüksek Konsantrasyon: Film esnasındaki sohbetlerden veya kesintilerden uzak kalarak hikayeye ve sinematik deneyime bütünüyle odaklanabilme kapasitesi.

  • Kendiyle Vakit Geçirmekten Keyif Alma: Bir aktiviteyi gerçekleştirmek için dışsal bir refakata ihtiyaç duymadan, yalnızca kendisiyle olmaktan memnuniyet duyabilme hali.

  • Uyum Sağlama Baskısından Muafiyet: Hangi filme gidileceği, hangi seansın seçileceği gibi konularda pazarlık yapma veya başkalarına taviz sağlama zorunluluğunun ortadan kalkması.

  • Stres Yönetimi ve Zihinsel Dinlenme: Günlük sosyal etkileşimlere kısa bir ara vererek dış dünyadan izole olma ve zihni dinginleştirme yeteneği.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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