Psikologlara Göre Tek Başına Sinemaya Gitmeyi Sevenlerin 5 Ortak Özelliği

Toplumda genellikle bir başkasıyla yapılması beklenen sinemaya gitme eylemi, tek başına gerçekleştirildiğinde çoğunlukla utangaçlık, yalnızlık ya da sosyalleşecek birinin olmamasıyla bağdaştırılıyor. Ancak psikoloji bilimi ve son araştırmalar, durumun sanılanın aksine oldukça farklı ve pozitif bir tabloya dayandığını gösteriyor. Kendi isteğiyle yalnız vakit geçirmek, sosyal bağların zayıf olduğu anlamına gelmediği gibi, kişiye özel bir özgürlük alanı sunuyor.

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