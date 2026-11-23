İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre aslan olduğu değerlendirilen hayvan, 22 Kasım Pazar akşamı saat 18.00 sıralarında Uskumruköy'de güvenlik kameralarına yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, jandarma ve Sarıyer Belediyesi zabıtası gece boyunca termal kameralı dronlarla ormanlık alanı taradı. Hayvanın yeri bir ara tespit edilse de ardından izi kaybedildi.

Arama alanı Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy çevresine genişletilirken Belgrad Ormanı araç ve yaya girişine kapatıldı. Aslanın kime ait olduğu ise henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de bireysel olarak aslan beslemek yasak. Bu nedenle hayvanın bölgedeki müstakil evlerden birinden kaçmış olabileceği ihtimali de en çok konuşulan konu oldu.