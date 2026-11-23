Sarıyer'deki Aslan Alarmı Zekeriyaköy'de Yaşayan Yasemin Tatlıses'i de Tedirgin Etti
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İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslan için arama çalışmaları sürerken bölgede yaşayan ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Zekeriyaköy'de oturan Yasemin Tatlıses de direksiyon başından yaptığı paylaşımla tedirginliğini dile getirdi. Üstelik sözlerinin bir kısmını aslanın sahibine ayırdı.
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı görülen dişi aslan saatlerdir aranıyor.
Zekeriyaköy'de yaşayan Yasemin Tatlıses, yola çıkarken önüne aslan çıkmasından korktuğunu söyledi.
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