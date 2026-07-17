Psikolojiye Göre Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalmayı Sevenlerin 5 Ayırt Edici Özelliği
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Giderek hızlanan modern dünyada, hafta sonunu dışarı çıkmak yerine evde geçirmek çoğunlukla 'sosyal hayata ilgisizlik' veya 'yalnızlaşma' olarak yorumlanıyor. Ancak psikoloji uzmanları ezberleri bozuyor: Evde kalmayı tercih etmek antisosyal bir davranış değil, aksine yüksek bir farkındalık ve enerji yönetiminin göstergesi.
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Günün koşturmacası, iş stresi ve bitmek bilmeyen sosyal yükümlülükler...
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Psikologların üzerinde durduğu en önemli fark; istemsiz yalnızlaşma (izolasyon) ile bilinçli yalnızlık arasındaki çizgi.
Uzmanlar, evde vakit geçirmekten keyif alan kişilerin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralıyor:
Sakin bir ev ortamı, sadece fiziksel bir dinlenme sunmakla kalmıyor; zihinsel yükü azaltarak yaratıcılığı da tetikliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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