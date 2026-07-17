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Psikolojiye Göre Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalmayı Sevenlerin 5 Ayırt Edici Özelliği

Psikolojiye Göre Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalmayı Sevenlerin 5 Ayırt Edici Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 10:21
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Giderek hızlanan modern dünyada, hafta sonunu dışarı çıkmak yerine evde geçirmek çoğunlukla 'sosyal hayata ilgisizlik' veya 'yalnızlaşma' olarak yorumlanıyor. Ancak psikoloji uzmanları ezberleri bozuyor: Evde kalmayı tercih etmek antisosyal bir davranış değil, aksine yüksek bir farkındalık ve enerji yönetiminin göstergesi.

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Günün koşturmacası, iş stresi ve bitmek bilmeyen sosyal yükümlülükler...

Günün koşturmacası, iş stresi ve bitmek bilmeyen sosyal yükümlülükler...

Birçok insan boş zamanını dışarıda, kalabalıklar arasında geçirmek yerine evinin sessizliğinde kalmayı seçiyor. Toplumda bu durum zaman zaman 'içine kapanıklık' olarak damgalansa da, psikologlar durumun tamamen farklı olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre evde kalmayı tercih eden kişiler, enerjilerini çok daha bilinçli yönetiyor ve boş zamanları konusunda son derece seçici davranıyor.

Psikologların üzerinde durduğu en önemli fark; istemsiz yalnızlaşma (izolasyon) ile bilinçli yalnızlık arasındaki çizgi.

Psikologların üzerinde durduğu en önemli fark; istemsiz yalnızlaşma (izolasyon) ile bilinçli yalnızlık arasındaki çizgi.
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Zorunlu izolasyon kişide huzursuzluk yaratırken, bireyin kendi özgür iradesiyle seçtiği sakin anlar duygusal iyilik halini besliyor.

Evde vakit geçirmek, insanlarla iletişimi tamamen reddetmek anlamına gelmiyor. Bu tercihte bulunanlar, sosyal etkileşimlerin niceliğinden (sayısından) ziyade niteliğine (kalitesine) önem veriyor. Zoraki sosyal ortamlara girmek yerine, kendilerine gerçekten değer katan ve iç huzuru sağlayan anlamlı buluşmaları tercih ediyorlar.

Uzmanlar, evde vakit geçirmekten keyif alan kişilerin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

Uzmanlar, evde vakit geçirmekten keyif alan kişilerin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

  • Zaman Yönetiminde Seçicilik: Boş zamanlarını nasıl ve kiminle değerlendirecekleri konusunda son derece seçicidirler.

  • İç Huzura Yatırım: Kendilerine iyi gelen, zihni dinlendiren aktivitelere öncelik verirler.

  • Nitelikli İlişki Tercihi: Çok sayıda yüzeysel ilişki yerine, az ama derin bağlar kurmayı önemserler.

  • Enerji Depolama İhtiyacı: Yoğun bir haftanın ardından enerjilerini geri kazanmak için sessizliğe ve dinlenmeye ihtiyaç duyarlar.

  • Bireysel Aktivitelerden Keyif Alma: Kitap okumak, film izlemek, yemek pişirmek veya hobileriyle ilgilenmek gibi sakin ortamlarda yapılan işlerden büyük haz alırlar.

Sakin bir ev ortamı, sadece fiziksel bir dinlenme sunmakla kalmıyor; zihinsel yükü azaltarak yaratıcılığı da tetikliyor.

Sakin bir ev ortamı, sadece fiziksel bir dinlenme sunmakla kalmıyor; zihinsel yükü azaltarak yaratıcılığı da tetikliyor.

Uzmanlar, sosyal gürültüden ara sıra uzaklaşmanın duygusal düzenlemeyi (regülasyonu) kolaylaştırdığını belirtiyor.

Evde geçirilen sürede okumak, meditasyon yapmak, yeni bir hobiyle uğraşmak veya aileyle sakin bir anı paylaşmak, biriken stresi azaltarak hayata karşı bir denge duygusu geliştiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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