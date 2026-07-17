Psikolojiye Göre Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalmayı Sevenlerin 5 Ayırt Edici Özelliği

Birçok insan boş zamanını dışarıda, kalabalıklar arasında geçirmek yerine evinin sessizliğinde kalmayı seçiyor. Toplumda bu durum zaman zaman 'içine kapanıklık' olarak damgalansa da, psikologlar durumun tamamen farklı olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre evde kalmayı tercih eden kişiler, enerjilerini çok daha bilinçli yönetiyor ve boş zamanları konusunda son derece seçici davranıyor.