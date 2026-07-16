Terk Edilmiş Havalimanı Terminalini Lüks Otele Dönüştürdüler

Ancak yaklaşık 265 milyon dolarlık (200 milyon sterlin) devasa bir bütçeyle gerçekleştirilen aslına uygun restorasyon çalışması, bu uykuyu muhteşem bir uyanışla sonlandırdı. Orijinal terminal binasının iki ucuna eklenen iki yeni blokla toplam 512 odaya ulaşan TWA Oteli, kapılarını açtığı andan itibaren küresel bir fenomene dönüştü. Nitekim otel, prestijli Time dergisinin '2019'un Dünyanın En Harika Yerleri' listesine girmeyi başardı ve bu yıl da Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde dünyanın en iyi beş havalimanı oteli arasında yerini aldı.