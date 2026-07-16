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Terk Edilmiş Havalimanı Terminalini Lüks Otele Dönüştürdüler

Terk Edilmiş Havalimanı Terminalini Lüks Otele Dönüştürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 18:05
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New York’un efsanevi JFK Havalimanı’nda 18 yıl boyunca kaderine terk edilen tarihi TWA Uçuş Terminali, dudak uçuklatan bir yatırımla küllerinden doğdu. 1960’ların büyüleyici retro-fütüristik ruhunu günümüze taşıyan TWA Oteli, konuklarını adeta popüler kültür klasiği Mad Men dizisinin setinde bir yolculuğa çıkarıyor.

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Modern mimarinin dâhilerinden Eero Saarinen tarafından tasarlanan ve Tarihi Eserleri Koruma Komisyonu tarafından "dışavurumcu modern tasarımın büyük başyapıtlarından biri" olarak tanımlanan eski TWA terminali, kapılarını kapattığı 2001 yılından 2019 yılına kadar sessizliğe gömülmüştü.

Modern mimarinin dâhilerinden Eero Saarinen tarafından tasarlanan ve Tarihi Eserleri Koruma Komisyonu tarafından "dışavurumcu modern tasarımın büyük başyapıtlarından biri" olarak tanımlanan eski TWA terminali, kapılarını kapattığı 2001 yılından 2019 yılına kadar sessizliğe gömülmüştü.

Ancak yaklaşık 265 milyon dolarlık (200 milyon sterlin) devasa bir bütçeyle gerçekleştirilen aslına uygun restorasyon çalışması, bu uykuyu muhteşem bir uyanışla sonlandırdı. Orijinal terminal binasının iki ucuna eklenen iki yeni blokla toplam 512 odaya ulaşan TWA Oteli, kapılarını açtığı andan itibaren küresel bir fenomene dönüştü. Nitekim otel, prestijli Time dergisinin '2019'un Dünyanın En Harika Yerleri' listesine girmeyi başardı ve bu yıl da Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde dünyanın en iyi beş havalimanı oteli arasında yerini aldı.

Tasarımcıların ana hedefi, binayı tam olarak ilk açıldığı yıl olan 1962’deki ihtişamına geri döndürmekti ve bunu fazlasıyla başardılar.

Tasarımcıların ana hedefi, binayı tam olarak ilk açıldığı yıl olan 1962’deki ihtişamına geri döndürmekti ve bunu fazlasıyla başardılar.

Bugün otelin lobisi olarak hizmet veren orijinal terminal binası, konuklarını tarihi bir Coca-Cola otomatı gibi nostaljik detaylarla karşılıyor.

Otel sadece tasarımıyla değil, sunduğu olanaklarla da iddialı:

  • Devasa Spor Alanı: Dünyanın en büyük otel spor salonu olduğunu iddia eden, 24 saat açık ve tam 10.000 metrekarelik dev bir fitness alanı.

  • Eşsiz Bir Bar: Otelin dış bahçesinde yer alan ve kokteyl salonuna dönüştürülen 1958 model bir Lockheed Constellation uçağı. Konuklar burada uçuş temalı kokteyllerin tadını çıkarabiliyor.

  • Havacılık Müzesi: Havacılık tarihinin altın çağını gözler önüne seren özel bir müze alanı.

Sıra dışı oteli merak edenlerden biri de 489 binden fazla abonesi olan İngiliz seyahat vlogger'ı Hannah Ricketts oldu.

Sıra dışı oteli merak edenlerden biri de 489 binden fazla abonesi olan İngiliz seyahat vlogger'ı Hannah Ricketts oldu.

1950 ve 60'ların 'altın uçuş dönemini' deneyimlemek için otele gelen Ricketts, burayı hayatında gördüğü 'en havalı girişlerden biri' olarak tanımladı.

Otel deneyimini takipçileriyle paylaşan seyahat sever şu noktalara değindi:

Otel deneyimini takipçileriyle paylaşan seyahat sever şu noktalara değindi:

'Kendimi adeta Mad Men dizisinin setindeymiş gibi hissettim. Binadaki detaylar kesinlikle büyüleyici ve kusursuz. Neredeyse gerçeküstü bir deneyim, tek kelimeyle 'Vay canına!' Burası 4 yıldızlı bir otel ancak bence kaldığım birçok 5 yıldızlı otelden çok daha iyi.'

Detaylar ve Fiyatlar: Ne Kadar Ödedi?

Detaylar ve Fiyatlar: Ne Kadar Ödedi?

  • Oda Fiyatı: Ricketts, nefes kesici bir pist manzarasına sahip lüks oda için vergiler dahil yaklaşık 400 dolar (300 sterlin) ödediğini belirtti. Otelde standart odaların fiyatı ise yaklaşık 200 dolardan başlıyor.

  • Sonsuzluk Havuzu: Aktif bir uçak pistine bakan, otelin çatı katındaki ünlü sonsuzluk havuzuna girmek (otel misafirleri için dahi) 25 dolar. Ricketts bu havuzun 'inanılmaz' olduğunu söylüyor.

  • Uçaktaki Kokteyl Keyfi: Dönüştürülen Lockheed Constellation uçağında ünlü 'Mile-High Margarita' kokteylini deneyen vlogger, bunun New York seyahatleri için harika bir kapanış rotası olduğunu belirtiyor.

  • Yemek Eleştirisi: Otelin neredeyse her detayına hayran kalan vlogger'ın tek eleştirisi yemekler oldu. Yemek kalitesine 10 üzerinden 5 puan verdi ancak genel atmosferin bu eksiği kapattığını vurguladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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