Terk Edilmiş Havalimanı Terminalini Lüks Otele Dönüştürdüler
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New York’un efsanevi JFK Havalimanı’nda 18 yıl boyunca kaderine terk edilen tarihi TWA Uçuş Terminali, dudak uçuklatan bir yatırımla küllerinden doğdu. 1960’ların büyüleyici retro-fütüristik ruhunu günümüze taşıyan TWA Oteli, konuklarını adeta popüler kültür klasiği Mad Men dizisinin setinde bir yolculuğa çıkarıyor.
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Modern mimarinin dâhilerinden Eero Saarinen tarafından tasarlanan ve Tarihi Eserleri Koruma Komisyonu tarafından "dışavurumcu modern tasarımın büyük başyapıtlarından biri" olarak tanımlanan eski TWA terminali, kapılarını kapattığı 2001 yılından 2019 yılına kadar sessizliğe gömülmüştü.
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Tasarımcıların ana hedefi, binayı tam olarak ilk açıldığı yıl olan 1962’deki ihtişamına geri döndürmekti ve bunu fazlasıyla başardılar.
Sıra dışı oteli merak edenlerden biri de 489 binden fazla abonesi olan İngiliz seyahat vlogger'ı Hannah Ricketts oldu.
Otel deneyimini takipçileriyle paylaşan seyahat sever şu noktalara değindi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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