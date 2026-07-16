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Boru Hattı Döşerken Tam 600 Kilo Buldular

Boru Hattı Döşerken Tam 600 Kilo Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 17:31
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İspanya’da sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran muazzam bir keşifle sonuçlandı. Ülkenin güneyindeki Sevilla yakınlarında yer alan Tomares kasabasında boru hattı döşeyen inşaat işçileri, toprağın altında gizlenmiş 600 kilogram ağırlığında devasa bir Roma sikkesi hazinesi ortaya çıkardı.

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Park alanında yürütülen kazı çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında sıra dışı nesnelere rastladı.

Park alanında yürütülen kazı çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında sıra dışı nesnelere rastladı.

Yapılan incelemelerde, antik dönemde zeytinyağı veya şarap taşımak için kullanılan 19 adet Roma amforasının (toprak kap) içine ağzına kadar doldurulmuş bronz sikkeler bulundu.

Keşfe Dair Öne Çıkan Detaylar:

  • Dönem: Sikkelerin 4. yüzyılın sonlarına ait olduğu belirlendi.

  • İmparatorluk İzleri: Paraların üzerinde Roma İmparatorları Konstantin ve Maximian'ın resimleri ile kabartmaları yer alıyor.

  • Kullanım Amacı: Tarihçiler, bu kadar büyük miktardaki toplu paranın muhtemelen askerlerin maaşlarını ödemek veya devlet memurlarına dağıtılmak üzere saklandığını düşünüyor.

Keşfin ardından açıklama yapan Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, buluntunun eşsizliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Keşfin ardından açıklama yapan Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, buluntunun eşsizliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bu, dünya genelinde benzerine çok az rastlanabilecek türden, tamamen benzersiz bir koleksiyon. Size şu an için ekonomik bir değer biçemem; çünkü bu sikkelerin gerçek değeri finansal değil, paha biçilemez olan tarihsel değeridir.'

MÖ 218 yılından MS 5. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalan İspanya topraklarında yapılan bu devasa keşif sonrası, Tomares kasabasındaki boru hattı çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Arkeologlar, bölgede başka tarihi kalıntıların olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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