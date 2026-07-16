Boru Hattı Döşerken Tam 600 Kilo Buldular
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İspanya’da sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran muazzam bir keşifle sonuçlandı. Ülkenin güneyindeki Sevilla yakınlarında yer alan Tomares kasabasında boru hattı döşeyen inşaat işçileri, toprağın altında gizlenmiş 600 kilogram ağırlığında devasa bir Roma sikkesi hazinesi ortaya çıkardı.
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Park alanında yürütülen kazı çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında sıra dışı nesnelere rastladı.
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Keşfin ardından açıklama yapan Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, buluntunun eşsizliğine dikkat çekerek şunları söyledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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