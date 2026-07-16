Boru Hattı Döşerken Tam 600 Kilo Buldular

'Bu, dünya genelinde benzerine çok az rastlanabilecek türden, tamamen benzersiz bir koleksiyon. Size şu an için ekonomik bir değer biçemem; çünkü bu sikkelerin gerçek değeri finansal değil, paha biçilemez olan tarihsel değeridir.'

MÖ 218 yılından MS 5. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalan İspanya topraklarında yapılan bu devasa keşif sonrası, Tomares kasabasındaki boru hattı çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Arkeologlar, bölgede başka tarihi kalıntıların olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.