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Fındık Yerine Ekti Şimdi Bahçesine Koşuyorlar: 20 Dönümlük Bahçede Dalından Topluyorlar

Fındık Yerine Ekti Şimdi Bahçesine Koşuyorlar: 20 Dönümlük Bahçede Dalından Topluyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 14:43
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Karadeniz'in fındık ambarı Düzce’de, alışılmışın dışına çıkan genç bir üniversite öğrencisi tüm ezberleri bozdu. Fındığa alternatif bir ürün arayışına giren Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bilal Köse, 2022 yılında kurduğu yaban mersini bahçesinde ilk büyük hasat dönemini yaşıyor.

Genç girişimcinin 'kendi meyveni kendin topla' konseptiyle ziyarete açtığı bahçe, şu sıralar sepetini kapıp gelen vatandaşların akınına uğruyor.

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Düzce’nin merkeze bağlı Musababa köyünde ailesiyle birlikte bir arazi satın alan Bilal Köse, bölgenin geleneksel ürünü olan fındığa alternatif, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek istedi.

Düzce’nin merkeze bağlı Musababa köyünde ailesiyle birlikte bir arazi satın alan Bilal Köse, bölgenin geleneksel ürünü olan fındığa alternatif, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek istedi.

Düzce Üniversitesi'nden uzmanların tavsiyesiyle yaban mersini üretimine karar veren Köse, iyi tarım uygulamalarıyla ektiği fidanlardan 3. yılın sonunda muazzam bir verim elde etmeyi başardı.

Girişimci Bilal Köse, kimyasal ilaç kullanmadan, tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretim yaptıklarını vurgulayarak süreci şu sözlerle anlattı:

Girişimci Bilal Köse, kimyasal ilaç kullanmadan, tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretim yaptıklarını vurgulayarak süreci şu sözlerle anlattı:

'İnsanların kendi sepetini alıp meyvesini dalından toplaması çok hoşuna gidiyor. Daha önce marketlerde sadece 100 gramlık küçük paketlerde gördükleri bu özel meyveyi, şimdi burada 20 dönüm arazide ağaç dolusu görüyorlar. Bahçemiz adeta bir fotoğraf stüdyosuna ve kırsal turizm alanına dönüştü. Sabah 09.00'dan hava kararıncaya kadar hasat etkinliklerimiz sürüyor.'

Bahçeye gelen ziyaretçiler, hem taze meyveleri dalından kendi elleriyle toplamanın keyfini çıkarıyor hem de doğayla iç içe eşsiz fotoğraflar çekiliyor.

Bahçeye gelen ziyaretçiler, hem taze meyveleri dalından kendi elleriyle toplamanın keyfini çıkarıyor hem de doğayla iç içe eşsiz fotoğraflar çekiliyor.

Bahçeyi ziyaret eden Gözde Yıldız, yaşadığı deneyimi, 'Yaban mersinini dalından toplamak ayrı bir keyifti. Hem çok eğlendik hem de harika bir stres atma fırsatı bulduk' sözleriyle paylaştı.

Yaban mersini bahçesini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bakanlık olarak iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında genç çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Uzun, modern sulama sistemleri kullanan, tarım sigortası yaptıran ve biyoteknik yöntemlerle hastalıklarla mücadele eden Bilal Köse gibi genç üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Gelecek yıl tam verim aşamasına geçmesi beklenen bu örnek bahçe, hem bölge çiftçisine fındık dışında yeni bir kazanç kapısı aralıyor hem de Düzce'de kırsal turizmin canlanmasına öncülük ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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