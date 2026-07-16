Fındık Yerine Ekti Şimdi Bahçesine Koşuyorlar: 20 Dönümlük Bahçede Dalından Topluyorlar

Bahçeyi ziyaret eden Gözde Yıldız, yaşadığı deneyimi, 'Yaban mersinini dalından toplamak ayrı bir keyifti. Hem çok eğlendik hem de harika bir stres atma fırsatı bulduk' sözleriyle paylaştı.

Yaban mersini bahçesini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bakanlık olarak iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında genç çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Uzun, modern sulama sistemleri kullanan, tarım sigortası yaptıran ve biyoteknik yöntemlerle hastalıklarla mücadele eden Bilal Köse gibi genç üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Gelecek yıl tam verim aşamasına geçmesi beklenen bu örnek bahçe, hem bölge çiftçisine fındık dışında yeni bir kazanç kapısı aralıyor hem de Düzce'de kırsal turizmin canlanmasına öncülük ediyor.