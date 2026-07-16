Fındık Yerine Ekti Şimdi Bahçesine Koşuyorlar: 20 Dönümlük Bahçede Dalından Topluyorlar
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Karadeniz'in fındık ambarı Düzce’de, alışılmışın dışına çıkan genç bir üniversite öğrencisi tüm ezberleri bozdu. Fındığa alternatif bir ürün arayışına giren Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bilal Köse, 2022 yılında kurduğu yaban mersini bahçesinde ilk büyük hasat dönemini yaşıyor.
Genç girişimcinin 'kendi meyveni kendin topla' konseptiyle ziyarete açtığı bahçe, şu sıralar sepetini kapıp gelen vatandaşların akınına uğruyor.
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Düzce’nin merkeze bağlı Musababa köyünde ailesiyle birlikte bir arazi satın alan Bilal Köse, bölgenin geleneksel ürünü olan fındığa alternatif, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek istedi.
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Girişimci Bilal Köse, kimyasal ilaç kullanmadan, tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretim yaptıklarını vurgulayarak süreci şu sözlerle anlattı:
Bahçeye gelen ziyaretçiler, hem taze meyveleri dalından kendi elleriyle toplamanın keyfini çıkarıyor hem de doğayla iç içe eşsiz fotoğraflar çekiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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