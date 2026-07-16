Birlikte Risk Alan 2 Arkadaş Dondurma Milyoneri Oldu

Bugün dünyanın en popüler dondurma devlerinden biri olan Ben & Jerry’s’in arkasında, tesadüflerle, başarısızlıklarla ve sadece 5 dolarlık bir yatırımlarla başlayan inanılmaz bir girişimcilik hikayesi yatıyor.

New York Long Island’da birlikte büyüyen iki çocukluk arkadaşı Ben Cohen ve Jerry Greenfield, 1978 yılında bir benzin istasyonunda kurdukları markayı, 22 yıl sonra 326 milyon dolara satarak milyar dolarlık bir dünya devine dönüştürdüler.

İşte Amerikan dondurma sektörünün seyrini değiştiren o hikayenin detayları...

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