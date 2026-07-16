Birlikte Risk Alan 2 Arkadaş Dondurma Milyoneri Oldu
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Bugün dünyanın en popüler dondurma devlerinden biri olan Ben & Jerry’s’in arkasında, tesadüflerle, başarısızlıklarla ve sadece 5 dolarlık bir yatırımlarla başlayan inanılmaz bir girişimcilik hikayesi yatıyor.
New York Long Island’da birlikte büyüyen iki çocukluk arkadaşı Ben Cohen ve Jerry Greenfield, 1978 yılında bir benzin istasyonunda kurdukları markayı, 22 yıl sonra 326 milyon dolara satarak milyar dolarlık bir dünya devine dönüştürdüler.
İşte Amerikan dondurma sektörünün seyrini değiştiren o hikayenin detayları...
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1977 yılına gelindiğinde iki arkadaşın da hayatı pek parlak gitmiyordu.
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5 Mayıs 1978'de kapılarını açtıklarında önlerinde büyük bir engel vardı: Ben Cohen’in koku alma duyusu neredeyse hiç yoktu.
O dönem lüks dondurma pazarının lideri olan Häagen-Dazs, sahte bir İskandinav ismiyle elit bir imaj çizerken, Ben & Jerry’s tam tersini yaptı.
1979'da dükkandan toptan satışa geçen ikili, dondurmalarını önce ABD’nin kuzeydoğusuna, ardından tüm ülkeye yaydı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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