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Birlikte Risk Alan 2 Arkadaş Dondurma Milyoneri Oldu

Birlikte Risk Alan 2 Arkadaş Dondurma Milyoneri Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 14:00
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Bugün dünyanın en popüler dondurma devlerinden biri olan Ben & Jerry’s’in arkasında, tesadüflerle, başarısızlıklarla ve sadece 5 dolarlık bir yatırımlarla başlayan inanılmaz bir girişimcilik hikayesi yatıyor.

New York Long Island’da birlikte büyüyen iki çocukluk arkadaşı Ben Cohen ve Jerry Greenfield, 1978 yılında bir benzin istasyonunda kurdukları markayı, 22 yıl sonra 326 milyon dolara satarak milyar dolarlık bir dünya devine dönüştürdüler. 

İşte Amerikan dondurma sektörünün seyrini değiştiren o hikayenin detayları...

Kaynak

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1977 yılına gelindiğinde iki arkadaşın da hayatı pek parlak gitmiyordu.

1977 yılına gelindiğinde iki arkadaşın da hayatı pek parlak gitmiyordu.

Ben Cohen seramik satmaya çalışıyor ama başarılı olamıyordu; Jerry Greenfield ise tıp fakültelerinden üst üste ret yemişti. Birlikte bir iş kurmaya karar veren ikilinin ilk fikri aslında bir simit dükkanı açmaktı.

Ancak simit makinelerinin maliyeti çok yüksek çıkınca, rotayı dondurmaya kırdılar. Penn State Üniversitesi’nin sunduğu 5 dolarlık yazışmalı dondurma yapım kursuna katılarak işin temelini öğrendiler. Kendi aralarında topladıkları 8.000 dolar ve çektikleri 4.000 dolarlık banka kredisiyle, Vermont Burlington’daki eski bir benzin istasyonunu dondurma dükkanına dönüştürdüler.

5 Mayıs 1978'de kapılarını açtıklarında önlerinde büyük bir engel vardı: Ben Cohen’in koku alma duyusu neredeyse hiç yoktu.

5 Mayıs 1978'de kapılarını açtıklarında önlerinde büyük bir engel vardı: Ben Cohen’in koku alma duyusu neredeyse hiç yoktu.

Koku alamadığı için tatları da tam olarak ayırt edemiyordu. Jerry Greenfield, ortağının gözleri kapalıyken bile lezzeti alabilmesi için dondurmaları yoğun aromalı, iri parçalı ve bol malzemeli yapmaya başladı. İlk denedikleri Rumlu Kuru Üzümlü dondurma 'lastik gibi' olup kaşığı geri fırlatsa da, formülü hızla çözdüler. Bu yoğun ve bol malzemeli tarz, markanın tüm dünyada taklit edilen imzası haline geldi.

O dönem lüks dondurma pazarının lideri olan Häagen-Dazs, sahte bir İskandinav ismiyle elit bir imaj çizerken, Ben & Jerry’s tam tersini yaptı.

O dönem lüks dondurma pazarının lideri olan Häagen-Dazs, sahte bir İskandinav ismiyle elit bir imaj çizerken, Ben & Jerry’s tam tersini yaptı.

Kutuların üzerine kendi fotoğraflarını koydular. TIME dergisi onları '60'ların komününden kaçmış mültekilere benzeyen, gözlüklü ve gür saçlı iki ortak' olarak tanımladı.

Bu samimi, sağlıklı ve ev yapımı imajı şirket politikalarına da yansıttılar. Yıllarca şirketteki en yüksek yönetici maaşının, en düşük çalışan maaşının 5 katını geçmemesi kuralını uyguladılar.

1979'da dükkandan toptan satışa geçen ikili, dondurmalarını önce ABD’nin kuzeydoğusuna, ardından tüm ülkeye yaydı.

1979'da dükkandan toptan satışa geçen ikili, dondurmalarını önce ABD’nin kuzeydoğusuna, ardından tüm ülkeye yaydı.

  • 1987: 35 eyalete yayılarak 30 milyon dolarlık bir ciroya ulaştılar.

  • 1994: Şirketin hacmi 150 milyon dolara ulaştı ve Ben Cohen CEO'luktan ayrıldı.

  • 2000: İki arkadaş, markayı 326 milyon dolara dev bir holdinge sattı.

Bugün Ben & Jerry’s, piyasadaki 'sağlıklı ve düşük kalorili' yeni nesil dondurma trendlerine rağmen, yoğun kıvamı ve ikonik lezzetleriyle 1 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir imparatorluk olarak zirvedeki yerini koruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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