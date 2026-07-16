Ağırlığı Sadece 40 Gram: Sivrisinekleri Havada Tek Tek Vuracak
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ABD merkezli bir girişim şirketi, avuç içi büyüklüğünde ve yalnızca 40 gram ağırlığındaki yapay zekâ destekli mikro-dronun, havada uçan bir böceği otonom (kendi kendine) olarak avlayıp öldürdüğünü duyurdu.
Bu başarılı gösteri; her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtma, dang humması ve Zika gibi hastalıkları yayan sivrisinekleri kimyasal kullanmadan ortadan kaldırma hedefinin ilk büyük adımı olarak görülüyor.
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Kontrollü bir iç mekan simülasyonunda gerçekleştirilen testte, mikro-drone herhangi bir insan müdahalesi veya manuel pilot kontrolü olmaksızın uçan bir güveyi hedef aldı:
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Şirket, bu teknolojinin nihai amacının sivrisinekleri ayırt edici kanat çırpma frekanslarından tanımak olduğunu belirtiyor.
Bu başarı harika bir kavram kanıtı (proof of concept) sunsa da, teknolojinin hayatımıza girmesinden önce aşılması gereken kritik engeller var:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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