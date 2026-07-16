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Ağırlığı Sadece 40 Gram: Sivrisinekleri Havada Tek Tek Vuracak

Ağırlığı Sadece 40 Gram: Sivrisinekleri Havada Tek Tek Vuracak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 13:26
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ABD merkezli bir girişim şirketi, avuç içi büyüklüğünde ve yalnızca 40 gram ağırlığındaki yapay zekâ destekli mikro-dronun, havada uçan bir böceği otonom (kendi kendine) olarak avlayıp öldürdüğünü duyurdu.

Bu başarılı gösteri; her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtma, dang humması ve Zika gibi hastalıkları yayan sivrisinekleri kimyasal kullanmadan ortadan kaldırma hedefinin ilk büyük adımı olarak görülüyor.

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Kontrollü bir iç mekan simülasyonunda gerçekleştirilen testte, mikro-drone herhangi bir insan müdahalesi veya manuel pilot kontrolü olmaksızın uçan bir güveyi hedef aldı:

Kontrollü bir iç mekan simülasyonunda gerçekleştirilen testte, mikro-drone herhangi bir insan müdahalesi veya manuel pilot kontrolü olmaksızın uçan bir güveyi hedef aldı:

  • Cihaz, kameralara güvenmek yerine araç park sensörlerine benzer bir ultrasonik sonar sistemi kullanıyor. Yaydığı ultrasonik dalgaların böceklerden yansıyan yankılarını dinliyor.

  • Dronun üzerindeki minyatür mikrofonlar, özel bir yazılımla birleşerek böceğin kanat çırpışlarının oluşturduğu ince ses dalgalarını (Doppler kayması) analiz ediyor. Bu sayede, geleneksel kameralarla tespit edilmesi imkansız olan küçük böcekler bile kolayca takip edilebiliyor.

Mevcut test aşamasında dronun takibi harici kameralarla, veri işleme süreci ise harici bir bilgisayarla yapıldı. Tornyol, gelecekteki modellerde tüm bu işlemci ve sensör yükünün tamamen dronun içine entegre edileceğini belirtiyor.

Şirket, bu teknolojinin nihai amacının sivrisinekleri ayırt edici kanat çırpma frekanslarından tanımak olduğunu belirtiyor.

Şirket, bu teknolojinin nihai amacının sivrisinekleri ayırt edici kanat çırpma frekanslarından tanımak olduğunu belirtiyor.

Sistem o kadar hassas geliştiriliyor ki, gelecekte dronların sivrisinekleri diğer yararlı/zararsız böceklerden ayırabilmesi, hatta sivrisineklerin türleri ve cinsiyetleri arasında dahi ayrım yapabilmesi hedefleniyor.

Bu cihazın vizyonu, evlerin, parkların ve mahallelerin çevresine kurulacak kompakt şarj istasyonlarından oluşan otonom bir koruma filosu yaratmak.

  • Sürekli Devriye: İstasyonlarından kalkan dronlar sürekli devriye gezecek, sivrisinekleri havada avlayacak ve pilleri azaldığında otomatik olarak şarj olmak için yuvalarına dönecek.

  • 100 Kat Daha Ucuz: Şirket, bu yöntemin geleneksel ilaçlama yöntemlerine kıyasla maliyetleri 100 kata kadar azaltacağını öngörüyor.

  • Kapsama Alanı: Tahminlere göre sadece 10 adet mikro-drone, 1 kilometrekarelik geniş bir alanı sivrisineklerden tamamen koruyabilecek.

Bu başarı harika bir kavram kanıtı (proof of concept) sunsa da, teknolojinin hayatımıza girmesinden önce aşılması gereken kritik engeller var:

Bu başarı harika bir kavram kanıtı (proof of concept) sunsa da, teknolojinin hayatımıza girmesinden önce aşılması gereken kritik engeller var:

  • Sivrisineklerin Boyutu: Testte kullanılan güveler, sivrisineklere kıyasla oldukça büyük ve yavaştır. Sivrisinekleri özellikle rüzgarlı açık alanlarda tespit etmek çok daha zordur.

  • Donanım Yetersizliği: Mikro-dronların pil ömrünün uzatılması, tüm işlem gücünün 40 gramlık gövdeye sığdırılması ve rüzgarda havada kalma yeteneğinin geliştirilmesi gerekiyor.

Her şeye rağmen, DSÖ verilerine göre yalnızca 2024 yılında çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 610 bin kişinin ölümüne yol açan sıtma gibi hastalıklarla mücadelede, bu yapay zekalı mikro-avcılar geleceğin en büyük cankurtaranı olmaya aday.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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