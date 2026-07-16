Ağırlığı Sadece 40 Gram: Sivrisinekleri Havada Tek Tek Vuracak

Sistem o kadar hassas geliştiriliyor ki, gelecekte dronların sivrisinekleri diğer yararlı/zararsız böceklerden ayırabilmesi, hatta sivrisineklerin türleri ve cinsiyetleri arasında dahi ayrım yapabilmesi hedefleniyor.

Bu cihazın vizyonu, evlerin, parkların ve mahallelerin çevresine kurulacak kompakt şarj istasyonlarından oluşan otonom bir koruma filosu yaratmak.