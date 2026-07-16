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Psikologlar Açıkladı: Birden Fazla Yastıkla Uyuyanların 3 Öne Çıkan Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Birden Fazla Yastıkla Uyuyanların 3 Öne Çıkan Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 12:53
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Pek çoğumuz için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak sadece basit bir konfor ve dekorasyon meselesi gibi görünür. Ancak uzmanlara göre bu durum, göründüğünden çok daha derin psikolojik ve fiziksel anlamlar taşıyor.

Oxford Üniversitesi profesörü ve uyku psikoloğu Alice Gregory ile uyku tıbbı uzmanlarının araştırmaları, çok sayıda yastıkla uyuma tercihinin arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu. 

İşte yastık aşkınızın psikolojik ve fiziksel şifreleri...

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1. Beynin "Güvendeyim" Deme Şekli

1. Beynin "Güvendeyim" Deme Şekli

Uyku psikolojisine göre, yatma ritüellerimiz ve yatakta kullandığımız unsurlar beynimiz için doğrudan birer güvenlik sinyaline dönüşüyor. Kendinizi yastıklarla çevrelemek veya birden fazla yastık kullanmak, uyku öncesinde bilinçaltınızda büyük bir koruma alanı yaratıyor. Bu durum, günün getirdiği savunmasızlık hissini azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

2. Stres Dönemlerinde Bir "Duygusal Düzenleme" Aracı

2. Stres Dönemlerinde Bir "Duygusal Düzenleme" Aracı

Yoğun stres, kaygı veya belirsizlik dönemlerinden geçerken insanlar farkında olmadan kendilerine huzur veren alışkanlıklara sığınırlar.

Uzmanlar Ne Diyor? Çok sayıda yastıkla uyumak, stresli zamanlarda kişinin kendi duygularını regüle etme (düzenleme) çabasıdır. Yastıklar, uykuya dalmadan önce dış dünyadan izole, daha tahmin edilebilir ve sakin bir sığınak yaratmanın en pratik yoludur.

3. Vücudun Fiziksel İmdat Çağrısı

3. Vücudun Fiziksel İmdat Çağrısı

Bu alışkanlık her zaman sadece duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanmaz; bazen tamamen vücudunuzun biyolojik bir arayışıdır. Uyku tıbbı uzmanları, birden fazla yastık kullanmanın;

  • Boyun ve bel ağrılarını hafiflettiğini,

  • Doğru yatış pozisyonunu destekleyerek omurgayı rahatlattığını,

  • Vücudun belirli bölgelerini yükselterek çok daha kolay nefes almayı sağladığını belirtiyor.

Psikolojiye göre bu durum kesinlikle olumsuz bir kişilik özelliği veya psikolojik bir rahatsızlık göstergesi değil. Tam aksine; kişinin kendi konforunu sağlama stratejisi, edinilmiş sağlıklı bir alışkanlık veya uyku kalitesini artırma yöntemi.

Altın Kural: Yastıklarınız doğru duruşu desteklediği, omurga sağlığınıza zarar vermediği ve uykunuzu bölmediği sürece, yatağınızı bir yastık denizine çevirmenizde hiçbir sakınca yok!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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