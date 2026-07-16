Psikologlar Açıkladı: Birden Fazla Yastıkla Uyuyanların 3 Öne Çıkan Özelliği

Pek çoğumuz için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak sadece basit bir konfor ve dekorasyon meselesi gibi görünür. Ancak uzmanlara göre bu durum, göründüğünden çok daha derin psikolojik ve fiziksel anlamlar taşıyor.

Oxford Üniversitesi profesörü ve uyku psikoloğu Alice Gregory ile uyku tıbbı uzmanlarının araştırmaları, çok sayıda yastıkla uyuma tercihinin arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.

İşte yastık aşkınızın psikolojik ve fiziksel şifreleri...

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