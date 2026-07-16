Psikologlar Açıkladı: Birden Fazla Yastıkla Uyuyanların 3 Öne Çıkan Özelliği
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Pek çoğumuz için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak sadece basit bir konfor ve dekorasyon meselesi gibi görünür. Ancak uzmanlara göre bu durum, göründüğünden çok daha derin psikolojik ve fiziksel anlamlar taşıyor.
Oxford Üniversitesi profesörü ve uyku psikoloğu Alice Gregory ile uyku tıbbı uzmanlarının araştırmaları, çok sayıda yastıkla uyuma tercihinin arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.
İşte yastık aşkınızın psikolojik ve fiziksel şifreleri...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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