1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Patates Kızartmasının Çıtır Çıtır Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı
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Evde yapılan patates kızartmalarının dışının yumuşak, içinin ise çiğ kalmasından sıkıldınız mı? Restoranlardaki o mükemmel, dışı çıtır çıtır, içi ise adeta bulut gibi yumuşak patates kızartmasının sırrı nihayet çözüldü. Meğer işin sırrı, mutfağımızda her an bulunan mısır nişastasında ve doğru uygulanan termal adımlarda saklıymış.
İşte evde profesyonel şeflerin elinden çıkmış gibi patates kızartması yapmanın tüm bilimsel detayları ve altın kuralları!
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1. İlk Adım: Şekerlerden Kurtulun (Soğuk Suda Bekletme)
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2. Sihirli Dokunuş: 1 Kaşık Mısır Nişastası!
3. Altın Kural: "Çift Kızartma" Yöntemi
Evde derin yağda kızartma yaparken güvenlik her şeyden önce gelir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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