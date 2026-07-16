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1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Patates Kızartmasının Çıtır Çıtır Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı

1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Patates Kızartmasının Çıtır Çıtır Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 12:33
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Evde yapılan patates kızartmalarının dışının yumuşak, içinin ise çiğ kalmasından sıkıldınız mı? Restoranlardaki o mükemmel, dışı çıtır çıtır, içi ise adeta bulut gibi yumuşak patates kızartmasının sırrı nihayet çözüldü. Meğer işin sırrı, mutfağımızda her an bulunan mısır nişastasında ve doğru uygulanan termal adımlarda saklıymış.

İşte evde profesyonel şeflerin elinden çıkmış gibi patates kızartması yapmanın tüm bilimsel detayları ve altın kuralları!

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1. İlk Adım: Şekerlerden Kurtulun (Soğuk Suda Bekletme)

1. İlk Adım: Şekerlerden Kurtulun (Soğuk Suda Bekletme)

Patatesleri sadece doğrayıp yağa atmak, en sık yapılan hatalardan biridir. Patatesin yüzeyinde bol miktarda doğal şeker bulunur. Eğer doğrudan kızartmaya başlarsanız, bu şekerler yüksek ısıda hemen karamelize olur ve patatesin içi pişmeden dışı yanar.

  • Çözüm: Doğradığınız patatesleri en az yarım saat boyunca soğuk suda bekletin. Ara sıra karıştırarak yüzeydeki fazla şekerin suya geçmesini sağlayın.

2. Sihirli Dokunuş: 1 Kaşık Mısır Nişastası!

2. Sihirli Dokunuş: 1 Kaşık Mısır Nişastası!

Patatesleri sudan çıkardığınızda, yüzeydeki şekerlerle birlikte çıtırlığı sağlayan doğal patates nişastası da akıp gider. İşte tam bu noktada o meşhur '1 kaşık' sırrı devreye giriyor:

Şeflerin Sırrı: Kuruladığınız patateslerin üzerine serpeceğiniz 1 yemek kaşığı mısır nişastası, yıkanıp giden nişastanın yerini fazlasıyla doldurur. Nişasta, patatesin dış yüzeyinde nemi hapseden ve yağla birleştiğinde milyonlarca mikro kabarcık oluşturan çıtır bir film tabakası yaratır.

3. Altın Kural: "Çift Kızartma" Yöntemi

3. Altın Kural: "Çift Kızartma" Yöntemi

Tek seferde hızlıca kızartmak, patatesin dışının hızla yumuşamasına neden olur. Kusursuz bir sonuç için sıcaklık kontrolü ve iki aşamalı pişirme şarttır:

  • İlk Kızartma (163°C): Patateslerin nişastasının jelatinleşmesi ve içinin yumuşaması için görece düşük bir sıcaklıkta ön pişirme yapılır. Bu aşamada patateslerin içi adeta bir kaz tüyü yastık gibi yumuşacık bir kıvam alır.

  • Dinlendirme: İlk aşamadan çıkan patatesleri bir kenara alıp dinlendirin.

  • İkinci Kızartma (191°C): Yüksek ısıda gerçekleştirilen bu ikinci aşamada, patatesin içinde kalan su aniden buharlaşarak dış kabuğu gerginleştirir ve o kırılgan, altın sarısı çıtırlığı oluşturur.

Evde derin yağda kızartma yaparken güvenlik her şeyden önce gelir.

Evde derin yağda kızartma yaparken güvenlik her şeyden önce gelir.

Patatesler yağa girdiğinde içindeki su buharlaşarak yağın hızla köpürmesine ve yükselmesine neden olur.

  • 1/3 Kuralı: Tencerenizi veya fritözünüzü asla üçte birinden (1/3) fazla yağla doldurmayın.

  • Yükseklik Payı: Taşmaları ve sıçramaları önlemek için yağ seviyesinin üzerinde en az 10 cm boşluk kaldığından emin olun.

  • İyice Kurulayın: Patatesleri nişastalamadan önce tamamen kurulayarak fazla suyun yağla buluşup patlama yapmasını engelleyin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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