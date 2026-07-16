1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Patates Kızartmasının Çıtır Çıtır Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı

Evde yapılan patates kızartmalarının dışının yumuşak, içinin ise çiğ kalmasından sıkıldınız mı? Restoranlardaki o mükemmel, dışı çıtır çıtır, içi ise adeta bulut gibi yumuşak patates kızartmasının sırrı nihayet çözüldü. Meğer işin sırrı, mutfağımızda her an bulunan mısır nişastasında ve doğru uygulanan termal adımlarda saklıymış.

İşte evde profesyonel şeflerin elinden çıkmış gibi patates kızartması yapmanın tüm bilimsel detayları ve altın kuralları!

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