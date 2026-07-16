34 Yılını Verdi: 110 Tonluk Çelik Ev İnşa Etti
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Teksas’ta bir kanyonun kenarında adeta araziye inmiş bir uzay gemisini andıran ve tamamen çelikten inşa edilen 'Çelik Ev' (Steel House), mimari ile heykel sanatının sınırlarını zorluyor. Profesör Robert Bruno’nun 34 yıl boyunca tek tek kaynaklayarak inşa ettiği 110 tonluk bu devasa 'yaşanabilir heykel', yapılan son restorasyon ve yönetim hamleleriyle sıra dışı bir konaklama merkezine dönüştü.
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Geleneksel mimarinin kalıplarını yıkmak isteyen akademisyen ve sanatçı Robert Bruno, projeye başlarken alışılmış betonarme yapılardan ve düz duvarlardan tamamen vazgeçti.
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Dışarıdan bakıldığında monolitik (tek parça) metal bir kütleyi andıran Çelik Ev, mühendislik sınırlarını zorlayan yapısal özellikler taşıyor.
Robert Bruno, 2008 yılındaki vefatına kadar evi dönüştürmeye ve kaynak yapmaya devam etti.
Yakın zamanda açık artırmaya çıkan Çelik Ev için en yüksek teklif 775 bin ABD doları olmuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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