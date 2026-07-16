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34 Yılını Verdi: 110 Tonluk Çelik Ev İnşa Etti

34 Yılını Verdi: 110 Tonluk Çelik Ev İnşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 15:31
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Teksas’ta bir kanyonun kenarında adeta araziye inmiş bir uzay gemisini andıran ve tamamen çelikten inşa edilen 'Çelik Ev' (Steel House), mimari ile heykel sanatının sınırlarını zorluyor. Profesör Robert Bruno’nun 34 yıl boyunca tek tek kaynaklayarak inşa ettiği 110 tonluk bu devasa 'yaşanabilir heykel', yapılan son restorasyon ve yönetim hamleleriyle sıra dışı bir konaklama merkezine dönüştü.

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Geleneksel mimarinin kalıplarını yıkmak isteyen akademisyen ve sanatçı Robert Bruno, projeye başlarken alışılmış betonarme yapılardan ve düz duvarlardan tamamen vazgeçti.

Geleneksel mimarinin kalıplarını yıkmak isteyen akademisyen ve sanatçı Robert Bruno, projeye başlarken alışılmış betonarme yapılardan ve düz duvarlardan tamamen vazgeçti.

  • 34 Yıllık Emek: Bruno, kavisli ve organik formlar elde etmek için küçük çelik levhaları kendi elleriyle kaynaklayarak birleştirdi.

  • Önceden Belirlenmiş Bir Plan Yoktu: Tasarım süreci tamamen doğaçlama ilerledi. Bruno, ortaya çıkan şekli beğenmediğinde kaynakladığı parçaları söküp yeniden şekillendirerek yapıya adeta bir kil heykel gibi şekil verdi.

  • Doğa ile Bütünleşik: Teksas’taki bir kanyonun tam kenarında yer alan ev, geniş pencereleri sayesinde kanyon ve göl manzarasını içeri taşıyor.

Dışarıdan bakıldığında monolitik (tek parça) metal bir kütleyi andıran Çelik Ev, mühendislik sınırlarını zorlayan yapısal özellikler taşıyor.

Dışarıdan bakıldığında monolitik (tek parça) metal bir kütleyi andıran Çelik Ev, mühendislik sınırlarını zorlayan yapısal özellikler taşıyor.

Toplamda 110 ton çelik kullanılarak inşa edilen bu devasa yapı, kanyonun kenarına yerleştirilmiş dört büyük metal ayak üzerinde yükseliyor. Bu destek sistemi, evin adeta havada asılı durduğu izlenimini yaratıyor.

Dış cephe tek parça bir blok gibi görünse de iç mekan, birbirine kavisli geçişler ve düzensiz koridorlarla bağlanan üç katlı bir yaşam alanından oluşuyor. Metalik yapının yaratabileceği karanlık atmosferi engellemek için ise devreye özel tasarım pencereler giriyor. Eve yerleştirilen geniş camlar ve renkli vitraylar, gün boyunca içeriye renkli ışık süzülmesini sağlayarak benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

Duvarların ve tavanların kıvrımlarla birleştiği iç mekanlarda, metalin soğukluğu vitraylardan süzülen renkli ışıklarla kırılıyor.

Robert Bruno, 2008 yılındaki vefatına kadar evi dönüştürmeye ve kaynak yapmaya devam etti.

Robert Bruno, 2008 yılındaki vefatına kadar evi dönüştürmeye ve kaynak yapmaya devam etti.

Hayalindeki nihai formu tam olarak tamamlayamamış olsa da, geride oturulabilir ve yapısal olarak sağlam bir başyapıt bıraktı. Bruno'nun vefatının ardından yapı, onun sanatsal vizyonuna sadık kalınarak korundu.

Batı Teksas'ın yerel yayın organı Lubbock Lights tarafından aktarılan bilgilere göre; eser, Courtney ve Blake Bartosh’un girişimleriyle modern konaklama standartlarına uygun hale getirildi.

Yapının orijinal çelik dokusuna, vitraylarına ve kavisli pencerelerine zarar verilmeden şu modern iyileştirmeler yapıldı:

  • Gelişmiş ısı yalıtımı ve klima sistemleri

  • Modern mutfak ve banyo tesisatları

  • Elektrik ve su altyapısının yenilenmesi

Şu anda popüler bir konaklama platformu üzerinden kiralanabilen ev; mutfağı, çamaşırhanesi ve 3 yatak odasıyla aynı anda 8 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

Yakın zamanda açık artırmaya çıkan Çelik Ev için en yüksek teklif 775 bin ABD doları olmuştu.

Yakın zamanda açık artırmaya çıkan Çelik Ev için en yüksek teklif 775 bin ABD doları olmuştu.

Ancak bu teklif kesin satışla sonuçlanmadı. Mülk, açık artırma sürecinin ardından, halihazırda evin işletmesini yürüten aileyle bağlantılı olan Lynna Bartosh tarafından doğrudan satın alındı. Doğrudan satın alma bedeli kamuoyuna açıklanmazken, Lynna Bartosh'un misafirlerin olmadığı dönemlerde evde bizzat yaşadığı ve yapının yönetimini üstlendiği bildirildi.

Hem bir mühendislik harikası hem de zamansız bir sanat eseri olan Çelik Ev, kanyonun kenarındaki benzersiz duruşuyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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