34 Yılını Verdi: 110 Tonluk Çelik Ev İnşa Etti

Hayalindeki nihai formu tam olarak tamamlayamamış olsa da, geride oturulabilir ve yapısal olarak sağlam bir başyapıt bıraktı. Bruno'nun vefatının ardından yapı, onun sanatsal vizyonuna sadık kalınarak korundu.

Batı Teksas'ın yerel yayın organı Lubbock Lights tarafından aktarılan bilgilere göre; eser, Courtney ve Blake Bartosh’un girişimleriyle modern konaklama standartlarına uygun hale getirildi.

Yapının orijinal çelik dokusuna, vitraylarına ve kavisli pencerelerine zarar verilmeden şu modern iyileştirmeler yapıldı:

Gelişmiş ısı yalıtımı ve klima sistemleri

Modern mutfak ve banyo tesisatları

Elektrik ve su altyapısının yenilenmesi

Şu anda popüler bir konaklama platformu üzerinden kiralanabilen ev; mutfağı, çamaşırhanesi ve 3 yatak odasıyla aynı anda 8 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.