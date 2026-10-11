Psikologlar Tatilde Tanıştığımız Yabancıların Neden Eski Dost Gibi Geldiğini Açıkladı
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İlk kez gittiğiniz bir sahil kasabasında, küçük bir kafede oturuyorsunuz ve yan masadaki kişi size bir şey soruyor. Yirmi dakika sonra, en yakın arkadaşlarınıza bile anlatmadığınız şeyleri bu yabancıyla paylaşıyorsunuz. Bu sahne size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Psikologlar, tatilde tanıştığımız insanlara neden bu kadar kolay açıldığımızı anlatıyor.
Kaynak: Real Simple
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Psikologlar bu duruma "trendeki yabancı" etkisi diyor
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Yabancıya açılmak bize daha az riskli geliyor
Tatil, bizi gündelik rollerimizden kurtarıyor
Açılmak için önce kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor
Tatildeki halimiz sahte değil, daha özgür
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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