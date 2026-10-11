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Psikologlar Tatilde Tanıştığımız Yabancıların Neden Eski Dost Gibi Geldiğini Açıkladı

Psikologlar Tatilde Tanıştığımız Yabancıların Neden Eski Dost Gibi Geldiğini Açıkladı

tatil psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 19:01
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İlk kez gittiğiniz bir sahil kasabasında, küçük bir kafede oturuyorsunuz ve yan masadaki kişi size bir şey soruyor. Yirmi dakika sonra, en yakın arkadaşlarınıza bile anlatmadığınız şeyleri bu yabancıyla paylaşıyorsunuz. Bu sahne size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Psikologlar, tatilde tanıştığımız insanlara neden bu kadar kolay açıldığımızı anlatıyor.

Kaynak: Real Simple

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Psikologlar bu duruma "trendeki yabancı" etkisi diyor

Psikologlar bu duruma "trendeki yabancı" etkisi diyor

Bu durumun psikolojide bir adı bile var: 'Trendeki yabancı' etkisi (strangers on a train). Kavram, insanların muhtemelen bir daha hiç karşılaşmayacakları kişilere en derin sırlarını bile rahatça açabilmesini anlatıyor.

Bizde bunun en tanıdık örneği uzun otobüs yolculuklarıdır. Yan koltuktaki kişiyle başlayan hal hatır sohbeti, birkaç saat içinde aile meselelerine, kırgınlıklara, kimseye söylenmemiş pişmanlıklara uzanabiliyor. Uzmanlara göre bu etki, aynı keyfi yaşamak için orada bulunan insanlarla bir arada olduğumuz tatillerde çok daha sık görülüyor.

Yabancıya açılmak bize daha az riskli geliyor

Yabancıya açılmak bize daha az riskli geliyor

Psikoloji uzmanı Stephanie High'a göre her şey tek bir kelimeye dayanıyor: Risk. En yakınlarımızın kafasında bizimle ilgili oturmuş bir resim zaten var. High, 'Geçmişimizi biliyorlar, bizden beklentileri var ve onlara anlattıklarımız ilişkiyi değiştirebilir' diyor. Sevdiklerimize açılmayı zorlaştıran da tam olarak bu.

Yabancıyla ise durum farklı. Ortada korunacak bir geçmiş ya da boşa çıkarılacak bir beklenti yok. High bunu şöyle özetliyor: 'Başkalarının yargısını daha az düşündüğünüzde daha çok açılırsınız.' Ertesi gün yüzüne bakmak zorunda olmadığınız birine içinizi dökmek bu yüzden çok daha kolay geliyor.

Tatil, bizi gündelik rollerimizden kurtarıyor

Tatil, bizi gündelik rollerimizden kurtarıyor

Tatil bu tabloya bir katman daha ekliyor. Evden uzaktayken, olmak istediğimiz herhangi bir versiyonumuz olmakta kendimizi özgür hissediyoruz. Ofisteki çalışan, evdeki ebeveyn ya da her işe koşan büyük kardeş rolü bavula pek sığmıyor.

High'a göre gündelik hayattan uzaklaştığımızda kendimiz için kurduğumuz döngüler ve düzenler bozuluyor, bu da bize istediğimiz kişi olma özgürlüğünü tanıyor. Uzman, 'Daha az diken üstünde yürüyor, daha maceracı oluyorsunuz' diyor.

Açılmak için önce kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor

Açılmak için önce kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor

Ancak bu rahatlığın bir şartı var: Kendinizi güvende hissetmezseniz açılmakta zorlanırsınız. Seyahat danışmanlığı yapan Conscious Travel Collective'in kurucusu Tara Busch, bunu danışanlarında sık sık gözlemliyor. Busch'a göre seyahat her zaman kolay değil; özellikle alışılmış düzen bozulduğunda zor, stresli, fiziksel olarak yorucu ve kafa karıştırıcı olabiliyor.

İnsanlar kendini güvende hissettiğinde ise bağ kurmaya hazır hale geliyor. Busch'un anlattığına göre rahat ve huzurlu hisseden danışanları birlikte gülüyor, hikayelerini paylaşıyor. Bu hikayeler bazen kanserle mücadele gibi derin konulara, bazen de aileden kalma gizli tariflere uzanıyor. Busch kırılganlığı 'zorlu bir dans' olarak tanımlıyor: 'İnsanlar rahatlayıp kendini güvende hissettiğinde, içlerindeki eğlenceli yanla bağ kurduğunda doğal olarak açılır ve gardını indirir. Kırılganlık da arkasından gelir.'

Tatildeki halimiz sahte değil, daha özgür

Tatildeki halimiz sahte değil, daha özgür

Peki tatilde yeni arkadaşlarımıza karşı dürüst müyüz, yoksa bir karakteri mi oynuyoruz? High'a göre çoğunlukla kendimizin dürüst bir versiyonunu gösteriyoruz: 'Bence bu çoğu zaman sahte değil, daha özgür bir versiyon.'

Busch da bu cesaretin gerçek olduğunu düşünüyor: 'Güvende olduğumuza inanabildiğimizde ve bu cesaretin bir karşılığı olacağını hayal edebildiğimizde cesurlaşırız. Karşılığı sadece kendimizle gurur duymak olsa bile.' Bir sonraki yolculuğunuzda vapurda yanınızda oturana nereli olduğunu sormayı deneyebilirsiniz. Sohbetin ne kadar çabuk anlamlı bir şeye dönüştüğüne siz de şaşırabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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