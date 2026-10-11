Psikologlar Tatilde Tanıştığımız Yabancıların Neden Eski Dost Gibi Geldiğini Açıkladı

Bu durumun psikolojide bir adı bile var: 'Trendeki yabancı' etkisi (strangers on a train). Kavram, insanların muhtemelen bir daha hiç karşılaşmayacakları kişilere en derin sırlarını bile rahatça açabilmesini anlatıyor.

Bizde bunun en tanıdık örneği uzun otobüs yolculuklarıdır. Yan koltuktaki kişiyle başlayan hal hatır sohbeti, birkaç saat içinde aile meselelerine, kırgınlıklara, kimseye söylenmemiş pişmanlıklara uzanabiliyor. Uzmanlara göre bu etki, aynı keyfi yaşamak için orada bulunan insanlarla bir arada olduğumuz tatillerde çok daha sık görülüyor.