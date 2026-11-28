Üretici Muzaffer Çoban'ın anlatımına göre doğal üretimde kozalaklar Şubat sonuna doğru açık alana seriliyor ve Temmuz ortasında tamamen açılıyor. Açılan kozaktan künar çıkarılıyor, bölgedeki iki fabrikada ise kırdırılarak iç fıstığa dönüştürülüyor. Ürün kozak, künar ya da iç fıstık olmak üzere üç aşamada satılabiliyor. Çoban, pazarda sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Dolmadan pilava, helvadan tatlılara kadar pek çok yemekte kullanılan çam fıstığının sofralara ulaşması böylece aylar süren bir emek sürecinin sonunda tamamlanıyor.