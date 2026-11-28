40 Metrelik Ağaçlara Tırmanıp Topluyorlar: Hasadı Aylar Sürüyor
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi'nde köylüler, çam fıstığı kozalaklarını toplamak için 30-40 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmanıyor. Zorlu hasat, zeytinle birlikte bölgenin başlıca geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.
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Kaynak: İHA
Kozalaklara ulaşmak için yüksek fıstık çamlarına tırmanan üreticiler, ciddi düşme riskiyle çalışıyor.
Çam fıstığı ile zeytin, mahalle sakinleri için temel geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.
Toplanan kozalaklar işlenerek kozak, künar ya da iç fıstık olarak satılabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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