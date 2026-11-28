Boşanıp Barışmışlardı: Influencer Ecmel Kılıç, Ercan Kırlı ile Yeniden Yollarını Ayırdıklarını Açıkladı
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Bir dönem tesettürlü fenomen olarak tanınan Ecmel Kılıç, 2023'te boşandığı eşi Ercan Kırlı ile bir süre önce barıştığını duyurmuştu. Barışma yolunda olan ikili, bu kez yeniden ayrıldı. Ecmel Kılıç, YouTube kanalında yayınladığı videoda yollarını yeniden ayırdıklarını açıkladı ve ayrılığın arkasındaki süreci anlattı.
Ecmel Kılıç, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan bir içerik üreticisi.
Ecmel Kılıç ile Ercan Kırlı, 2023'te boşandıktan sonra yeniden bir araya gelmişti.
Ecmel Kılıç, yeniden ayrıldıklarını YouTube videosunda açıkladı.
Ecmel Kılıç, ayrılığın nedeni olarak yaşadıkları kavgaları anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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