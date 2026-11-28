Ecmel Kılıç, 2018'den beri sosyal medyada içerik üreten ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip bir influencer. Bir dönem YouTube hesabına da içerik üreten Kılıç, uzun yıllar eşi Ercan Kırlı ve kızı Ela ile çektiği videolarla da tanındı.

Kılıç ile Kırlı, 2018'de evlenmişti. Çiftin Ela adında bir kızı var.