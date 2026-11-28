Mohammad Etebari, yaşamını köyün birkaç düzine tarihi değirmenini döndürmeye adadı. Ancak genç kuşağın günlük bakım işine ilgi göstermediği belirtiliyor. Tahıl öğütmenin artık çok daha kolay yolları bulunuyor. Etebari, değirmenleri döndürenin saf ve temiz hava olduğunu söylüyor.

Değirmenler 2002'de İran tarafından ulusal miras alanı olarak tanındı. Yine de National Geographic'in 2017 tarihli haberine göre bu yaşayan tarihin kaybolma riski sürüyor.