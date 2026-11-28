1000 Yıl Önce Yapılmış Ama Hala Çalışıyor: İnsanları Beslemeye Devam Ediyor
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Dikey eksenli bu tasarımın, Persler tarafından yaklaşık MS 500 civarında icat edilen değirmenlere benzediği düşünülüyor.
Sekiz bölmeli ve yaklaşık 20 metreye ulaşan yapılar, bölgenin güçlü ve sürekli rüzgarından güç alıyor.
Değirmenlerin geleceği, bakımını yapan yaşlı bekçinin ardından belirsizliğini koruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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