Bir Zamanların İzdivaç Fenomeni Hanife Gürdal'ın Eşi Okan Kurt'la Son Hali Ortaya Çıktı
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İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, 26 Haziran 2026'da Okan Kurt'la sessiz sedasız evlenmişti. Düğün hazırlıkları sırasında ayrılan ama kısa sürede barışan çiftin son hali, Hanife'nin Uludağ tatilinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Fotoğraflara düştüğü esprili not ise pozlar kadar ilgi gördü.
Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarına katılan Hanife Gürdal, bir dönem ekranların en çok konuşulan gelin adayıydı.
Kemal Ayvaz'la evliliğini noktalayan Hanife Gürdal, Okan Kurt'la ikinci kez nikah masasına oturdu.
Hanife Gürdal ile Okan Kurt'un son hali, Uludağ tatilinden yapılan paylaşımla ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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