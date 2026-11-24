Kemal Ayvaz'dan boşandıktan sonra 'Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım' diyen fenomen isim, bir süre sonra Okan Kurt'la aşk yaşamaya başladı.

Nisan ayında evlilik teklifi aldığını duyuran Gürdal, o dönem yüzüğü için 'kafam kadar pırlanta' ifadesini kullanmış, 'Ben evleniyorum, haberiniz olsun' diyerek müjdeyi vermişti. Aynı paylaşımda sevgilisine 'Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım' diye seslenmesi de gündem olmuştu.

Ancak düğün hazırlıkları sürerken çiftin yolları ayrıldı. Ayrılık uzun sürmedi; ikili barıştı ve 26 Haziran 2026'da gözlerden uzak, sade bir nikahla dünyaevine girdi.

Okan Kurt nikahın ardından eşiyle karelerini 'Can yoldaşım, eşim' notuyla paylaşırken Hanife de sosyal medyadaki adını 'Hanife Gürdal Kurt' olarak güncellemişti.