Başını Açmıştı: Gelin Adayı Hanife Gürdal'dan Tesettürlü Paylaşım
Başını Açmıştı: Gelin Adayı Hanife Gürdal'dan Tesettürlü Paylaşım
İzdivaç programlarının popüler gelin adaylarından Hanife Gürdal, aradığı aşkı programda bulamamıştı. İzdivaç programları sayesinde ünlenen Hanife, sosyal medya fenomeni haline gelirken tesettürünü açtığını paylaşıp herkesi şaşırmıştı. Takipçileri bu haline alışırken Hanife'den yine tesettürlü bir paylaşım geldi. Hanife'nin yeniden başını örttüğünü gören takipçileri o anlara yorum yaptı.
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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programına katılan gelin adayı Hanife Gürdal, programın en popüler isimlerinden biriydi.
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Her hafta onlarca talibi olmasına rağmen aradığı aşkı izdivaç programında bulamayan Hanife, izdivaç programları yasaklanınca sosyal medya fenomeni olmuştu.
2019'da tesettürden çıkma kararı alan Hanife, yaptığı paylaşımla yeni halini paylamış ve herkesi şaşırtmıştı.
Eşi Kemal Ayvaz'dan boşanan Hanife, şu dönem yaptığı paylaşımlarla gündem olurken tesettürlü halini paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Boşanmanın ardından Suudi Arabistan'dan tesettürlü bir paylaşım yapan Hanife, "Temizlenmenin yolu çamura bulanmak değil dedim ve..." notuyla son halini paylaştı.
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Hanife'nin tesettürlü paylaşımı akıllara yeniden kapanabileceği ihtimalini getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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