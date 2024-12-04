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MasterChef Danilo Şef'in Mekânındaki Kahvaltı Adisyonu Fakirliğimizi Hatırlattı

MasterChef Danilo Şef'in Mekânındaki Kahvaltı Adisyonu Fakirliğimizi Hatırlattı

MasterChef Türkiye Danilo Zanna
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2024 - 11:22

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın restoranına giden bir grup, gelen adisyonu sosyal medyada paylaştı. 7 kişinin kahvaltı için ödediği miktar züğürt çenemizi epey yorup fakirliğimizi hatırlattı. Söz konusu adisyon sosyal medyada gündem oldu. Danilo Şef'in mekânına gitmeden en az üç kez düşünmeniz gerektiğinin sinyallerini veren adisyonu sizlerle paylaştık.

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MasterChef Türkiye'de 6 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna'nın Türkiye'de açtığı restoranlar sık sık gündem oluyor.

MasterChef Türkiye'de 6 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna'nın Türkiye'de açtığı restoranlar sık sık gündem oluyor.

Başarılı şef, İtalyan mutfağını İstanbul'a taşırken Bağdat Caddesi'ndeki restoranında kahvaltıya giden bir grubun ödediği hesap viral oldu.

Başarılı şef, İtalyan mutfağını İstanbul'a taşırken Bağdat Caddesi'ndeki restoranında kahvaltıya giden bir grubun ödediği hesap viral oldu.

Danilo Zanna'nın mekânına kahvaltı etmeye giden 7 kişi, tam 17 bin 528 TL öderken adisyonda servis ücreti olarak 1.593,50 TL yazıldı.

Danilo Zanna'nın mekânına kahvaltı etmeye giden 7 kişi, tam 17 bin 528 TL öderken adisyonda servis ücreti olarak 1.593,50 TL yazıldı.

İşte Danilo Zanna'nın mekânından asgari ücret değerinde adisyon:

İşte Danilo Zanna'nın mekânından asgari ücret değerinde adisyon:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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