MasterChef Danilo Şef'in Mekânındaki Kahvaltı Adisyonu Fakirliğimizi Hatırlattı
MasterChef Danilo Şef'in Mekânındaki Kahvaltı Adisyonu Fakirliğimizi Hatırlattı
MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın restoranına giden bir grup, gelen adisyonu sosyal medyada paylaştı. 7 kişinin kahvaltı için ödediği miktar züğürt çenemizi epey yorup fakirliğimizi hatırlattı. Söz konusu adisyon sosyal medyada gündem oldu. Danilo Şef'in mekânına gitmeden en az üç kez düşünmeniz gerektiğinin sinyallerini veren adisyonu sizlerle paylaştık.
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MasterChef Türkiye'de 6 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna'nın Türkiye'de açtığı restoranlar sık sık gündem oluyor.
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Başarılı şef, İtalyan mutfağını İstanbul'a taşırken Bağdat Caddesi'ndeki restoranında kahvaltıya giden bir grubun ödediği hesap viral oldu.
Danilo Zanna'nın mekânına kahvaltı etmeye giden 7 kişi, tam 17 bin 528 TL öderken adisyonda servis ücreti olarak 1.593,50 TL yazıldı.
İşte Danilo Zanna'nın mekânından asgari ücret değerinde adisyon:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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