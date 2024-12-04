Rekor Bu Dizilerde! 2024 Yılında En Yüksek Reytingi Alan Yerli Diziler
Rekor Bu Dizilerde! 2024 Yılında En Yüksek Reytingi Alan Yerli Diziler
2024 yılında yerli diziler epey revaçtaydı. Bazı diziler her hafta kendi reyting rekorunu kırarken bazıları yerini rakibine devretti. Peki, 2024 yılı yerli dizilerinin reyting savaşında kazanan kimler oldu? 2024 yılında reyting rekoru kıran yerli dizileri sizler için derledik. Bakalım favori dizinin bu listede var mı?
NOT: Reytinglerde TOTAL grubu baz alınmıştır.
KAYNAK: TİAK
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7. Teşkilat 122. bölüm - 8.42
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6. Bir Gece Masalı 2. bölüm - 8.64
5. Kızılcık Şerbeti 59. bölüm - 9.19
4. Gönül Dağı 122. bölüm - 10.05
3. İnci Taneleri 2. bölüm - 10.69
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2. Uzak Şehir 4. bölüm - 10.73
1. Bahar 6. bölüm - 11.35
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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