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Bihter'in İkonik Kazağını Yapan TikToker Ağzımızı Açık Bıraktı

Bihter'in İkonik Kazağını Yapan TikToker Ağzımızı Açık Bıraktı

Beren saat Aşk-ı Memnu Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2024 - 11:37

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Bihter'in tüllü kazağını muhakkak hatırlarsınız. Dizi yayınlandığı dönem kapı baca kırdırıp satış rekorları kıran kazak hala dilimizden düşmüyor. Bir TikToker da bu kazağın etkisi altına girmiş olacak ki ikonik Bihter kazağını elleriyle dikti. İşte o anlar...

KAYNAK: otobüsracemalii/TikTok

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busracemalii/...
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Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Bihter'in giydiği ikonik tüllü kazak, en az dizi kadar efsaneleşmişti.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Bihter'in giydiği ikonik tüllü kazak, en az dizi kadar efsaneleşmişti.

Burada bahsetmiştik:

Bir TikTok kullanıcısı, kazak ve tül satın alarak bu ikonik kazağı elleriyle dikti.

Bir TikTok kullanıcısı, kazak ve tül satın alarak bu ikonik kazağı elleriyle dikti.

Sonuca baktığımızda ise Bihter kazağını kanlı canlı karşımıza gördük. Yetenek böyle bir şey demek!

Sonuca baktığımızda ise Bihter kazağını kanlı canlı karşımıza gördük. Yetenek böyle bir şey demek!

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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