Bihter'in İkonik Kazağını Yapan TikToker Ağzımızı Açık Bıraktı
Bihter'in İkonik Kazağını Yapan TikToker Ağzımızı Açık Bıraktı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@busracemalii/...
Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Bihter'in tüllü kazağını muhakkak hatırlarsınız. Dizi yayınlandığı dönem kapı baca kırdırıp satış rekorları kıran kazak hala dilimizden düşmüyor. Bir TikToker da bu kazağın etkisi altına girmiş olacak ki ikonik Bihter kazağını elleriyle dikti. İşte o anlar...
KAYNAK: otobüsracemalii/TikTok
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Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Bihter'in giydiği ikonik tüllü kazak, en az dizi kadar efsaneleşmişti.
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Bir TikTok kullanıcısı, kazak ve tül satın alarak bu ikonik kazağı elleriyle dikti.
Sonuca baktığımızda ise Bihter kazağını kanlı canlı karşımıza gördük. Yetenek böyle bir şey demek!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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