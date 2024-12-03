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MasterChef'te Mehmet Şef'in İmza Yemeklerinin Aynı Tarzda Olması Gözden Kaçmadı

MasterChef'te Mehmet Şef'in İmza Yemeklerinin Aynı Tarzda Olması Gözden Kaçmadı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2024 - 09:28

MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ikinci kısmında yarışmacılar, jüri üyesi şeflerden birinin imza tabağını yapıyor. Mehmet Şef'in üç imza yemeğinde de simit veya et üzerine garnitürler yerleştirmesi dikkatlerden kaçmazken söz konusu olay haliyle tepki oluşturdu. Mehmet Şef'in aynı tarzda yemekler yapması tartışma yaratırken yemek görsellerine bakıldığında izleyicinin hiç de haksız olmadığını gördük. Peki siz ne düşüneceksiniz?

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MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ikinci kısmında yarışmacılar, jüri üyesi şeflerin imza tabaklarını yaparak etabı geçmeye çalışıyor.

MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ikinci kısmında yarışmacılar, jüri üyesi şeflerin imza tabaklarını yaparak etabı geçmeye çalışıyor.

Son imza tabağı ise Mehmet Şef'e aitti.

Duxelle Pirzola isimli imza tabağını sunan Mehmet Şef'in yemeği daha önce yaptığı imza yemeklerine benzetildi.

Duxelle Pirzola isimli imza tabağını sunan Mehmet Şef'in yemeği daha önce yaptığı imza yemeklerine benzetildi.

Çoğunlukla bir taban üzerine garnitürler yerleştiren Mehmet Şef'in imza tabağı tarzı artık hepimiz tarafından biliniyor.

Çoğunlukla bir taban üzerine garnitürler yerleştiren Mehmet Şef'in imza tabağı tarzı artık hepimiz tarafından biliniyor.

Duxelle Pirzola yemeğiyle birlikte 3. kez bu tarz bir yemek sunan Mehmet Şef, haliyle izleyiciden "Tekrara düşüyor" eleştirisi aldı.

Duxelle Pirzola yemeğiyle birlikte 3. kez bu tarz bir yemek sunan Mehmet Şef, haliyle izleyiciden "Tekrara düşüyor" eleştirisi aldı.

Peki siz Mehmet Şef'in bu tarz yemeklerini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz Mehmet Şef'in bu tarz yemeklerini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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