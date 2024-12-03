Caner Toygar'ın Esra Erol'da Programından Ayrıldığı İddiası Kafaları Karıştırdı
Caner Toygar'ın Esra Erol'da Programından Ayrıldığı İddiası Kafaları Karıştırdı
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının muhabirliğini yapan Caner Toygar, uzun süredir programda boy gösteriyor. Toygar, buradaki işinin yanı sıra Esra Erol'a çıkan şahıslarla röportaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaşırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Caner Toygar'ın programdan ayrıldığı iddia edildi. Peki, gerçek aslında ne? İşte konunun tüm detayları...
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2003 yılında "Gelinim Olur musun?" programıyla tanıdığımız Caner Toygar, burada muradına eremese de sonralarda bir şekilde karşımıza çıkmaya devam etti.
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Öncesinde Esra Erol'un izdivaç programında kendisine eş arayan Caner, daha sonra programın formatının değişmesiyle birlikte muhabir olarak çalışmaya başlamıştı.
Programın sunucusu Esra Erol'la yakın dost olan Toygar, özel günlerinde bile Erol'un desteğini görürken Toygar'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Sosyal medya hesabından Esra Erol'da programından ayrıldığını açıklayan Caner Toygar, ayrıca iş aradığını belirtti.
İşte Caner Toygar'ın paylaşımı:
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Caner Toygar, iş aradığını duyurduğu paylaşımları şu an silerken ayrıca bebeğinin doğumu için Adana'ya gittiklerini de duyurmuştu.
Bakalım Caner, Esra Erol'un programına geri dönecek mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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