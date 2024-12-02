Ekran Başında Utandık! 2024 Yılında Esra Ezmeci'ye Çıkan En Absürt Olaylar
Ekran Başında Utandık! 2024 Yılında Esra Ezmeci'ye Çıkan En Absürt Olaylar
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının her bölümü şaşırtıyor. Programda işlenen olaylara ekran başında utanmaktan yorulurken Ezmeci'nin 2024 yılında işlediği olayları ele aldık. Bakalım Esra Ezmeci'ye 2024'te ne gibi olaylar/sorular geldi. İşte Esra Ezmeci'nin 2024'te ele aldığı konular...
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Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında iki kadın bir erkek yüzünden karşı karşıya geldi. Biri diğerine 'Leş gibi kokuyorsun' deyip yayını terk edince diğeri sinir krizi geçirip yerlere yattı.
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Boşanmak için Esra Ezmeci stüdyosuna başvuran Birol, stüdyoda eşi Sibel için şok iddialar sarf etti. Ezmeci'nin duydukları karşısında yüzü kıpkırmızı oldu. Birol, çocuklarının babasının eşinin öz abisinden olduğunu iddia etti.
17 yaşındaki kızı ve ikinci evliliğinden eşinin ilişki yaşadığını ve onları anlatılamayacak hallerde gördüğünü belirten Zehra Hanım programda şoke eden anlar yaşatmıştı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine dumur eden anlar yaşandı. Kendisinde büyü olduğunu zanneden adamın karısı için eve erkek çağırıp onların birlikteliğini izlediği itirafı stüdyoyu buz kestirdi.
Psikolog Esra Ezmeci'nin televizyon programında konuklarından gelen itiraflar, izleyenleri hayrete düşürüyor. En son programda bir kadın, kocasının yatak odasında maske takarak kendisini yıkadığını dile getirdi ve herkesi şaşkına çevirdi. Bu durum karşısında Esra Ezmeci, 'Maskeyle bu nasıl mümkün oluyor?' şeklindeki sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.
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Esra Ezmeci'ye çıkan Rasim Bey, her şeyin kızının sevgilisinin ailesiyle tanışmak istemesi üzerine açığa çıktığını söyledi. Kızının erkek arkadaşı tanışmak için geldiğinde genç adamın eski sevgilisinin oğlu olduğunu fark etti.
Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Tuncay isimli bir adam, sekreteriyle bir olarak karısına komplo kurduğunu itiraf etti. Karısını kendisini aldatıyormuş gibi göstererek boşanan ardından da sekreteriyle evlenen adam, Esra Ezmeci'nin programında karısından af dilerken yere yığıldı.
Öğle kuşağı TV programları konukları ve konularıyla uzun süredir tartışmaları odağında. Esra Ezmeci'ye telefonla bağlanan bir kadın da kocasının sürekli cinsel ilişkiye girmesinden ve 'doymamasından' şikayetçiydi. Kadının anlattıkları bu tip olaylara alışık stüdyodaki izleyicileri bile şaşırttı.
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına katılan Oktay isimli bir konuk, patronu zam yapmayınca eşini baştan çıkardığını itiraf etti. Anlattığı detaylar ise şoke etti.
Beyaz TV'de Yeniden Başlayalım isimli programı sunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, 'İtiraf Köşesi' adlı bölümde duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Gönül isimli kadın eşinin abisiyle birliktelik yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini hatta çocuğunun kaynından olabileceğini itiraf etti!
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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan psikolog Esra Ezmeci'ye konuk olan Pervin isimli kadın, kocasının komşuların iç çamaşırlarını çaldığını açıkladı.
Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci'ye konuk olan Eylül isimli kadın itirafları ile şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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