Esra Ezmeci'de Kocasının Yataktaki Tuhaf Takıntısını Anlatan Kadın İsyan Etti!

Psikolog Esra Ezmeci'nin televizyon programında konuklarından gelen itiraflar, izleyenleri hayrete düşürüyor. En son programda bir kadın, kocasının yatak odasında maske takarak kendisini yıkadığını dile getirdi ve herkesi şaşkına çevirdi. Bu durum karşısında Esra Ezmeci, 'Maskeyle bu nasıl mümkün oluyor?' şeklindeki sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.