Esra Ezmeci'de Kocasının Yataktaki Tuhaf Takıntısını Anlatan Kadın İsyan Etti!
Esra Ezmeci'de Kocasının Yataktaki Tuhaf Takıntısını Anlatan Kadın İsyan Etti!
Psikolog Esra Ezmeci'nin televizyon programında konuklarından gelen itiraflar, izleyenleri hayrete düşürüyor. En son programda bir kadın, kocasının yatak odasında maske takarak kendisini yıkadığını dile getirdi ve herkesi şaşkına çevirdi. Bu durum karşısında Esra Ezmeci, 'Maskeyle bu nasıl mümkün oluyor?' şeklindeki sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.
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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan'ın sunucusu psikolog Esra Ezmeci, izleyicilerin telefonla bağlandığı bir bölümde şaşkınlıkla karşılaştı.
Programa katılan Ebru Hanım, 10 yıllık evli olduğunu ve lazer epilasyon işinde çalıştığını belirtti.
Ebru Hanım, işi gereği sürekli olarak insanlarla yakın temasta olduğunu belirtirken, eşiyle birlikte olurken bile maske takıp dezenfektan sıktığını itiraf etti.
"Eşimle birlikte olurken hala maske takıp sprey sıkıp öyle birlikte olmak istiyor, bunu nasıl aşacağım?" diye sordu.
Ezmeci, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Spreyi nereden sıkıyor?" diye sordu. Ebru Hanım ise "Her yerime sıkıyor dezenfektan sıkıyor, hala mikrop kapacağını sanıyor" yanıtını verdi.
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Ezmeci, bu durumu "Bu artık temizlik takıntısı haline gelmiş. Cinsellikte de maske takarak birlikte olmak zor bir şey. Maskeyle nasıl oluyor bu iş? Bu da bir tuhaf... Eşinize şunu anlatmanız lazım, eşinizin bir takıntısı var. Bununla ilgili destek alması lazım" şeklinde değerlendirdi.
İşte o anlar:
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Maske üstünden öpüşüyorsa zaar 😁 kocana tedavi şart bacım
Hijyen önemli 😂😂
Biri şunu sustursun ulan danışman terapist deqilmisin dahi bi açıklama yap hadi sen hiçbir şey bilmiyorsun ki ancak saçma sapan sapkın yorum yapmayı bilin