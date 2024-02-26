Adıyaman'da Bir Ebenin Deniz Kızını Erkek Doğurttuğu için Zengin Olduğu Esrarengiz Hikaye
Adıyaman'da Bir Ebenin Deniz Kızını Erkek Doğurttuğu için Zengin Olduğu Esrarengiz Hikaye
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TikTok'ta "@tongueara" adlı kullanıcının hesabından paylaşılan bir video en çok izlenenler arasına girdi.
Videdoda bir kadın yıllar önce Adıyaman'da ninesinin bir deniz kızı doğurttuğu hikayeyi anlattı.
Hikayeye göre bir gece yarısı siyahlara bürünmüş kişiler ebelik yapan, ninenin kapısını çaldı. Nineyi "Bir deniz kızı doğurtulacak" diye alıp su kenarına götürdüler.
Ancak ebeye "Eğer erkek doğurtursan seni ihya ederiz" diyerek göz dağı verdiler. Ebe canından korktuğu için kız doğan bebeği hile ile erkek gibi gösterdi.
Işık olması için yanında taşıdığı mumu erkek cinsel organı yapmak için eritip doğan bebeğin özel bölgesine yerleştirdi.
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Deniz kızının doğurduğu bebeğin erkek olduğunu görünce siyahlı kişiler kadına bir sürü soğan kabuğu vermişler.
Kadın yolda bu kabukları anlamsız bulup etrafa silkelemiş ancak eve gelince üstüne yapışan soğan kabukları altına dönüşmüş.
Kadının anlattığı bu hikaye sosyal medyada diğer kullanıcılardan da bol bol yorum aldı.
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Soğan kabuğu cin parası derler demiş biri. Bunu alacaksın bak var ya böyle duvarlardan duvarlara çarpacaksın öyle bir hale gelecek ki gözünün önünden sikkele... Devamını Gör
Bu ne öfke :))) Bazen, gerçekten sinirlenilecek olaylara çok sakin yorum yazıyorsun.Bazen de absürt durumlara patlıyorsun. Bizler hurafelerle büyümüş bir top... Devamını Gör
Adıyaman- deniz kızı. Brainfuck
torbacısı kim acaba