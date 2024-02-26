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Adıyaman'da Bir Ebenin Deniz Kızını Erkek Doğurttuğu için Zengin Olduğu Esrarengiz Hikaye

Adıyaman'da Bir Ebenin Deniz Kızını Erkek Doğurttuğu için Zengin Olduğu Esrarengiz Hikaye

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 11:53

TikTok'ta bir kullanıcının yıllar önce Adıyaman'da ninesinin deniz kızı doğurttuğunu anlattığı hikaye ağızları açık bıraktı. Nine, erkek doğurtmazsa canından olacağını anlamış ve yaptığı hile ile altınlara kavuşmuş.

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TikTok'ta "@tongueara" adlı kullanıcının hesabından paylaşılan bir video en çok izlenenler arasına girdi.

TikTok'ta "@tongueara" adlı kullanıcının hesabından paylaşılan bir video en çok izlenenler arasına girdi.

Videdoda bir kadın yıllar önce Adıyaman'da ninesinin bir deniz kızı doğurttuğu hikayeyi anlattı.

Videdoda bir kadın yıllar önce Adıyaman'da ninesinin bir deniz kızı doğurttuğu hikayeyi anlattı.

Hikayeye göre bir gece yarısı siyahlara bürünmüş kişiler ebelik yapan, ninenin kapısını çaldı. Nineyi "Bir deniz kızı doğurtulacak" diye alıp su kenarına götürdüler.

Hikayeye göre bir gece yarısı siyahlara bürünmüş kişiler ebelik yapan, ninenin kapısını çaldı. Nineyi "Bir deniz kızı doğurtulacak" diye alıp su kenarına götürdüler.

Ancak ebeye "Eğer erkek doğurtursan seni ihya ederiz" diyerek göz dağı verdiler. Ebe canından korktuğu için kız doğan bebeği hile ile erkek gibi gösterdi.

Ancak ebeye "Eğer erkek doğurtursan seni ihya ederiz" diyerek göz dağı verdiler. Ebe canından korktuğu için kız doğan bebeği hile ile erkek gibi gösterdi.

Işık olması için yanında taşıdığı mumu erkek cinsel organı yapmak için eritip doğan bebeğin özel bölgesine yerleştirdi.

Işık olması için yanında taşıdığı mumu erkek cinsel organı yapmak için eritip doğan bebeğin özel bölgesine yerleştirdi.
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Deniz kızının doğurduğu bebeğin erkek olduğunu görünce siyahlı kişiler kadına bir sürü soğan kabuğu vermişler.

Deniz kızının doğurduğu bebeğin erkek olduğunu görünce siyahlı kişiler kadına bir sürü soğan kabuğu vermişler.

Kadın yolda bu kabukları anlamsız bulup etrafa silkelemiş ancak eve gelince üstüne yapışan soğan kabukları altına dönüşmüş.

Kadın yolda bu kabukları anlamsız bulup etrafa silkelemiş ancak eve gelince üstüne yapışan soğan kabukları altına dönüşmüş.

İşte o video:

Kadının anlattığı bu hikaye sosyal medyada diğer kullanıcılardan da bol bol yorum aldı.

Kadının anlattığı bu hikaye sosyal medyada diğer kullanıcılardan da bol bol yorum aldı.

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Cübbeli Palpatine Hoca

Soğan kabuğu cin parası derler demiş biri. Bunu alacaksın bak var ya böyle duvarlardan duvarlara çarpacaksın öyle bir hale gelecek ki gözünün önünden sikkele... Devamını Gör

asude özden

Bu ne öfke :))) Bazen, gerçekten sinirlenilecek olaylara çok sakin yorum yazıyorsun.Bazen de absürt durumlara patlıyorsun. Bizler hurafelerle büyümüş bir top... Devamını Gör

ozzymandias

Adıyaman- deniz kızı. Brainfuck

Sinan Şahin

torbacısı kim acaba