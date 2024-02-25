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Ruhsal Boyutta Kimsin?

Ruhsal Boyutta Kimsin?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 12:46

Ruhunun derinliklerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçek benliğini keşfetmen için bazı sorular soracağız.

Bir an dur ve kendine bir bak! Hayatın karmaşasında, koşuşturmacasında, birçok rol oynarken, aslında ruhsal boyutta kim olduğunu hiç merak ettin mi? İşte tam da bu noktada, seni biraz düşündürmek, belki de farkındalığını arttırmak için buradayız.

Haydi başlayalım!

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Özünü bulmuş bir adanmış.

Özünü bulmuş bir adanmış.

Sen ruhsal boyutta oldukça güçlü bir karaktersin. Töz'e erişmiş, vadileri aşmış dağın en tepesine ulaşmışsın. Fırtınalardan ve savaşlardan gönül gücünle çıkmışsın. Ruhunu öğrenirsen, bedenin de iyileşecek.

Kendini adamış bir keşiş.

Kendini adamış bir keşiş.

Sen ruhsal boyutta özüne erişmek için kendini adamış bir kesişsin. Dünya isteklerinden elini eteğini çekmişsin. Asıl 'aşkın' ne olduğunu bilmiş, yollara düşmüşsün. Varmaya az kaldı!

Aşk vadisinde bir bilge.

Aşk vadisinde bir bilge.

Sen ruhsal boyutta nefsini yenmiş ve başkalarına yol gösteren bir öğretmensin. Kendi öğrendiklerini sindirmiş ve yol gösterici olmaya hazırsın.

Hac yolunda bir tövbekar.

Hac yolunda bir tövbekar.

Sen ruhsal boyutta farkındalığı yüksek bir ruhsun. Gerçek aşkın ne olduğunu hissediyorsun ancak nefsini terbiye etmen gerektiğini biliyorsun. Hislerin sana yolu tamamlaman için yol gösterecek.

Uzak diyarlarda bir aşık.

Uzak diyarlarda bir aşık.

Sen ruhsal boyutta aşkın kıymetini anlamış ve özündeki aşkı bulmak için adım atmışsın. Gerçek aşkın ne olduğunu bulmak için önce hissetmen gerekir. Sen o kişisin. Aşkı anlayacak ve anlatacak olan...

Özünü arayan bir yolcu.

Özünü arayan bir yolcu.

Ruhsal boyutta henüz yolun başındasın. Nefsini ve iradeni kullanarak ilerlemen gerektiğini biliyorsun. Bunun için aşk vadisinden geçeceksin. Daha yolun uzun ve bu yolda sana bir bilge eşlik ediyor.

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