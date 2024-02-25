Ruhsal Boyutta Kimsin?
Ruhsal Boyutta Kimsin?
Ruhunun derinliklerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçek benliğini keşfetmen için bazı sorular soracağız.
Bir an dur ve kendine bir bak! Hayatın karmaşasında, koşuşturmacasında, birçok rol oynarken, aslında ruhsal boyutta kim olduğunu hiç merak ettin mi? İşte tam da bu noktada, seni biraz düşündürmek, belki de farkındalığını arttırmak için buradayız.
Haydi başlayalım!
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