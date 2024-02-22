Engelli Kadına Görünüşü ile İlgili Çirkin Sözler Söyleyen Bir Annenin Yazdıkları Utandırdı!
Engelli Kadına Görünüşü ile İlgili Çirkin Sözler Söyleyen Bir Annenin Yazdıkları Utandırdı!
Bir gözünü kaybeden engelli kullanıcı, kendisine gelen çirkin bir yorumu paylaştı. Görüntüsü için protez göz kullanan kullanıcıya bir kullanıcı 'Estetikli' diye yazdı.
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TikTok'ta içerik üreticisi engelli bir kadına gelen çirkin yorum hepimizi utandırdı.
Tek gözünü kaybeden TikTok kullanıcısı, her zorluğa rağmen hayata tutunmayı hatırlattığı motivasyon videoları paylaşıyor.
Hikayesini sosyal medya platformunda anlatan kullanıcıya, destek mesajlarının yanı sıra kötü yorumlarda geldi.
Görüntü açısından kullanılabilen medikal bir ürün olan protez göz kullanan kadına, bir kişi "Estetik misin?" diye yazdı.
Kullanıcının yüzünde ve gözünde estetik olduğunu söyleyen o kişi, "Allah'a şükür benim gelinimde estetik yok. Doğal... Torunlarım da güzel olacak!" diye yazdı.
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Kullanıcı "Herkes bir engelli adayıdır. Bana yaptığınız zorbalığı yaşamanızı istemem" diye cevap verdi.
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