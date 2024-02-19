Uyku Felci Sırasında Öldüğünü Görüp Uyanamayan Kadın Yaşadıklarını Ağlayarak Anlattı!
Uyku Felci Sırasında Öldüğünü Görüp Uyanamayan Kadın Yaşadıklarını Ağlayarak Anlattı!
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Halk arasında karabasan olarak da bilinen, uyku felci uyku kalitesini büyük oranda düşüren bir rahatsızlık.
Daha önce yaşamayanlar için uyku felci sırasında bedeninizi dışardan görebilirsiniz ve hareket etmek mümkün değildir.
Yaşattığı bu korku dolu his 'rüya' olarak adlandırılsa da birçok kişi uyandığında, "Gerçek gibiydi!" diye anlatır.
Kimsenin yaşamasını istemeyeceğimiz uyku felci yaşadığı anları bir TikTok kullanıcısı gözyaşlarıyla anlattı.
Kullanıcı geceleri sık sık uyku felci geçirdiğini ancak bu kez çok daha ağır yaşadığından bahsetti. Bu kez kendi ölümünü gördü.
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Uyku felci sırasında bedenini dışarıdan izleyen kadın, hareket edemediği için de hiçbir şey yapamadığını anlattı.
Bedeninin buz gibi olduğunu ve yavaş yavaş öldüğünü gören kadın, ne yapacağını bilemedi. "Daha önce dua ile uyanmıştım" diyen kadın dua da edemeyince zor anlar yaşadığını söyledi.
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