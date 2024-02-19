Müge Anlı'daki 'Erva Konusunun' Tıpatıp Aynısını Yaşayan Kadının Anlattıklarına Şok Olacaksınız!
Müge Anlı'daki 'Erva Konusunun' Tıpatıp Aynısını Yaşayan Kadının Anlattıklarına Şok Olacaksınız!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysegulaysee/...
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının son günlerine damgasını vuran Erva konusu hepimizi şaşırttı. Biz Erva'nın yaptıklarına inanamazken TikTok'ta bir kadın aynısını yaşadığını anlattı.
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Geçtiğimiz günlerde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına bir baba, eşini ve çocuğunu aramak için başvurdu.
Çocuğuyla birlikte kaybolan karısını arayan Hüseyin'in anlattıkları herkesi şoke etti. Neyse ki 24 yaşındaki karısı Erva ve 9 aylık kızı Sare bulundu.
Ancak anne Erva'nın anlattıkları şok üstüne şok yaşatmaya devam ediyordu. Erva canlı yayında, "Ben kayıp değilim, Erva da değilim" diye iddia etti.
Dahası kaçtığı adama da 9 aylık bebeğini 'Kardeşim', diye tanıtmıştı. Annesinin, gerçek annesi olduğunu bile kabul etmeyen genç kadın hepimizi dumura uğratmıştı.
Biz daha şoku atlatamadan TikTok'ta bir kullanıcı benzer bir olayı yaşadığını anlattı. "5 yıl önce eşim bir sabah uyandı ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı" diyen kadın, 25 gün boyunca eşini zapt etmenin yollarını aradığını söyledi.
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Eşinin bu hastalığa yakalandıktan sonra kendisini 'Profesör' ilan ettiğini söyleyen kadın, "Tüm gerçekliğimizi yitirdik. Beni de 'Doçent' diye tanıtıyordu" diyor.
Karısını kabul etmeyen adam, aslında kardeşinin eşiyle birlikte olduğuna inanmaya başladı. Hatta Irak'ta savaşta öldüğüne inandığı kardeşinin küllerini bulmaya gitmek bile istemiş.
Fransa'da yaşayan kadın, burada komşulara ok ve yay ile tehdit ettiğini; kendisini zaman zaman annesi sandığını; dahası ailesinin kendisini öldürmek istediğini konuştuğunu bile belirtiyor.
Saçlarını kazıtıp, çırılçıplak gezinmeye başlayan hasta adamı ise Fransa'daki kurallar gereği, suç işlemediği takdirde, kimse tutamadı. Ancak bir gün suç işlediğinde durdurulabildi, o süreçte de hastalığı için tedavisi başlatıldı.
Kendisine split ve bipolar teşhisi konulan adamın yaşadıkları ve yaşattıkları Erva konusuna oldukça benzetildi.
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