"Evli Bir Kadın Evli Bir Adama Aşık Olabilir" Diyen Aile Danışmanından İlginç İlişki Tavsiyesi

Geçen yıl, ünlü psikolog Tuba Kılıç, Bekir Develi'nin popüler YouTube programına konuk olmuştu. Kılıç'ın programda dile getirdiği düşünceler, sosyal medya kullanıcıları tarafından son zamanlarda tekrar gündeme getirildi. Kılıç, duyguların kontrol edilemez olduğunu belirtmiş ve iddialı bir ifadeyle, 'Duyguları kontrol edemezsiniz. Yine söylüyorum çok iddialı olacak. Evli bir kadın başka evli bir adama aşık olabilir' demişti. Bu ifadeler, sosyal medyada yeniden alevlendi.
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Psikolog, yazar, sunucu ve aile danışmanı olan Tuba Kılıç, 429 bini aşkın takipçisi ile tanınıyor.
Geçtiğimiz yıl bir YouTube programına katılan Kılıç'ın ifadeleri son zamanlarda tekrar gündeme geldi.
Kılıç, duyguların kontrol edilemez olduğunu belirttiği programda, "Duygularınızı kontrol edemezsiniz. Bu, biraz iddialı bir ifade olacak ama, evli bir kadın başka bir evli adama aşık olabilir" diye belirtti.
Kılıç, "Bu durumu meşru veya helal olarak nitelendirmek anlamına gelmiyor. Duygularını kontrol edemez. Ya da başka bir adama, ya da yaşça kendisinden büyük bir adama aşık olabilir. İlgi duyabilir. Bu durumu kınamamız veya yargılamamız mümkün değil" şeklinde konuştu.
Kılıç, yanlış anlaşılmaktan çekindiğini belirterek, duygularla nasıl hareket edildiğinin önemli olduğunu vurguladı.
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Son olarak kendisini "Birini sevmek ahlaksızlık değildir. Sevgiyle ne yaptığınız önemlidir. Ahlaki bir duruş mu sergiliyorsunuz? Kendinizi kontrol altında tutabiliyor musunuz? Allah'a sığınıyor musunuz? İşte asıl mesele budur" şeklinde ifade etti.
İşte o anlar:
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