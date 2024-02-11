"Evli Bir Kadın Evli Bir Adama Aşık Olabilir" Diyen Aile Danışmanından İlginç İlişki Tavsiyesi

Geçen yıl, ünlü psikolog Tuba Kılıç, Bekir Develi'nin popüler YouTube programına konuk olmuştu. Kılıç'ın programda dile getirdiği düşünceler, sosyal medya kullanıcıları tarafından son zamanlarda tekrar gündeme getirildi. Kılıç, duyguların kontrol edilemez olduğunu belirtmiş ve iddialı bir ifadeyle, 'Duyguları kontrol edemezsiniz. Yine söylüyorum çok iddialı olacak. Evli bir kadın başka evli bir adama aşık olabilir' demişti. Bu ifadeler, sosyal medyada yeniden alevlendi.