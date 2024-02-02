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Bir Kadının "Yobaz Değilim" Diyerek Sevgilisinin Yapabileceğini Söylediği Şeyler Ortalık Karıştırdı!

Bir Kadının "Yobaz Değilim" Diyerek Sevgilisinin Yapabileceğini Söylediği Şeyler Ortalık Karıştırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 14:56

Twitter (X)'da bir kadının erkek arkadaşına sınırsız güveni ve alan tanıması kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kadının, 'Yobaz değilim ve bunları olgunlukla karşılarım' listesi mağara goygoyuna döndü.

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Twitter (X)'da "@sikloron" adlı kullanıcı yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

Twitter (X)'da "@sikloron" adlı kullanıcı yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

"Yobaz değilim ve bunları olgunlukla karşılıyorum" diyen kadının, sevgilisine tanıdığı sınırsız inisiyatif gündem oldu.

"Yobaz değilim ve bunları olgunlukla karşılıyorum" diyen kadının, sevgilisine tanıdığı sınırsız inisiyatif gündem oldu.

Kadın erkek arkadaşının kız arkadaşı olmasından ya da bütün gün mesaj atmamasından rahatsız olmayacağını söyleyerek adeta mağaradan çıkardı.

Kadın erkek arkadaşının kız arkadaşı olmasından ya da bütün gün mesaj atmamasından rahatsız olmayacağını söyleyerek adeta mağaradan çıkardı.

Ayrıca özel günlerde hediye beklemem de diyen kadın, paylaştığı liste ile kendine "Helal olsun" dedirtti.

Ayrıca özel günlerde hediye beklemem de diyen kadın, paylaştığı liste ile kendine "Helal olsun" dedirtti.

İşte herkesi kudurtan o liste👇🏻

İşte herkesi kudurtan o liste👇🏻
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Kullanıcılar kadının abarttığını söylediler.

Kullanıcılar kadının abarttığını söylediler.
twitter.com

Hatta "Sil bunu" diyenler oldu.

Hatta "Sil bunu" diyenler oldu.
twitter.com

Pek beğenmese de "Eh" diyenler...

Pek beğenmese de "Eh" diyenler...
twitter.com

"Bu nasıl genişlik?" diye soranlar...

"Bu nasıl genişlik?" diye soranlar...
twitter.com

"Bu kişi sevgilin olamaz!"

"Bu kişi sevgilin olamaz!"
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Mağaradan selam yollayanlar...

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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