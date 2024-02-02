Bir Kadının "Yobaz Değilim" Diyerek Sevgilisinin Yapabileceğini Söylediği Şeyler Ortalık Karıştırdı!
Bir Kadının "Yobaz Değilim" Diyerek Sevgilisinin Yapabileceğini Söylediği Şeyler Ortalık Karıştırdı!
Twitter (X)'da bir kadının erkek arkadaşına sınırsız güveni ve alan tanıması kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kadının, 'Yobaz değilim ve bunları olgunlukla karşılarım' listesi mağara goygoyuna döndü.
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Twitter (X)'da "@sikloron" adlı kullanıcı yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.
"Yobaz değilim ve bunları olgunlukla karşılıyorum" diyen kadının, sevgilisine tanıdığı sınırsız inisiyatif gündem oldu.
Kadın erkek arkadaşının kız arkadaşı olmasından ya da bütün gün mesaj atmamasından rahatsız olmayacağını söyleyerek adeta mağaradan çıkardı.
Ayrıca özel günlerde hediye beklemem de diyen kadın, paylaştığı liste ile kendine "Helal olsun" dedirtti.
İşte herkesi kudurtan o liste👇🏻
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Kullanıcılar kadının abarttığını söylediler.
Hatta "Sil bunu" diyenler oldu.
Pek beğenmese de "Eh" diyenler...
"Bu nasıl genişlik?" diye soranlar...
"Bu kişi sevgilin olamaz!"
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