Acımasız Ev Sahibinin Kedisi Olan Kiracıya Evi Vermek için Koştuğu Şart Çileden Çıkardı!
Acımasız Ev Sahibinin Kedisi Olan Kiracıya Evi Vermek için Koştuğu Şart Çileden Çıkardı!
Twiiter (X)'da '@cinkopilsuat' adlı kullanıcı kiralık ev için bir ev sahibi ile görüştü. Ev sahibi kedisi olan kiracıya, evde hayvan istemediğini ancak bir şartla evi tutabileceğini söyledi.
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Twiiter (X)'da "@cinkopilsuat" adlı kullanıcı kiralık ev aradığını ve bir ev sahibi ile anlaşmak üzereyken yaşananları anlattı.
Sosyal medyada infial yaratan olayda, ev sahibi evde hayvan istemediğini belirtti. Kiracı ise bir kedi sahiplenmişti.
Bir süredir ev arayan kiracının derdi ise ev sahibinin kedi istememesi değil. Aksine bu hakkına ve düşüncesine saygı duyduğunu belirtti.
Ancak sonrasında ev sahibinden gelen teklif herkesi kışkırttı.
Ev sahibi her ne kadar "Olmaz" dese de ardından kiracıya, "Kedi sokak kedisiyse sokağa salsan olmaz mı?" teklifi çileden çıkardı.
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Kullanıcı yaşadığı şoku sosyal medyada anlattı ve "Çocuklu kiracı istemeyen çocuğu dışarı atın diyor mu?" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Kullanıcı minik can yoldaşının fotoğrafını da paylaştı:
Kullanıcılardan tepki yağdı:
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kedi köpek evin bireyidir evlattir sokaga salinirmi , evimi kiraya verdim kiracim iki kopegim bi kedim var dedi cok sevindim dedim, hayvan sevmeyenden merham... Devamını Gör
ula kedinin bir eve zararı 0. 3 yaşında kedim var sadece evdeki eşyalara ufak tefek zararlar veriyor :) eve ne gibi zarar verebilir gerçekten düşündürücü.
O kedi bir şekilde kira zammına evrilir. Şu an arageçiş formunda olduğundan pek anlaşılmıyor.